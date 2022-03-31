كأس العالم 2022.. الجزائر تطالب بإعادة مباراتها مع الكاميرون

طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بإعادة مباراة الإياب الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع الكاميرون، جراء ما وصفه بأنه تحكيم فاضح.

وخسر المنتخب الجزائري، أول أمس الثلاثاء، أمام نظيره الكاميروني، بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر في العاصمة الجزائر، بعد فوزه ذهابًا في الكاميرون بهدف نظيف.

وأفاد الاتحاد الجزائري، في بيان، بتصميمه على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه، وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم.

كما طالب الاتحاد في بيانه، بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

وعقب الهزيمة وإقصاء منتخب محاربي الصحراء صبت الجماهير الجزائرية جام غضبها على حكم المباراة الغامبي باكاري غاساما، الذي اتهمته بـالتحيز للكاميرون.

ووفق منشورات جرى تداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، فقد ألغى غاساما هدفا صحيحا للمنتخب الجزائري، ولم يحتسب ضربة جزاء على الأقل لصالحه، ولم يعد لتقنية الحكم المساعد في هدف الكاميرون الأول بداعي وجود خطأ ضد الدفاع وحارس مرمى المنتخب الجزائري.

•الفاف تقدم طعنا للفيفا بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون. pic.twitter.com/lz0VgwOx6Q — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) March 31, 2022

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن رئيس الاتحاد الجزائري شرف الدين عمارة، وأعضاء مكتبه سيقدمون جميعهم استقالاتهم مساء الخميس، جراء الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتأهلت إلى مونديال قطر 2022 عن أفريقيا، منتخبات غانا، والسنغال، وتونس، والمغرب، والكاميرون.