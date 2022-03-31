“قد لا أكون موجودا”.. محمد صلاح يلمح إلى اعتزاله الدولي وهكذا رد الاتحاد المصري (فيديو)

ألمح قائد المنتخب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في رسالة وجّهها إلى اللاعبين بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، إلى اعتزاله اللعب دوليًا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لصلاح داخل غرفة تغيير الملابس عقب انتهاء اللقاء، وهو يقول “أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم”.

وأضاف “لعبت لفترة مع الجيل السابق، وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد، والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي”.

وأعرب صلاح عن فخره بزملائه، وقال “فخور باللعب معكم وكان شرفًا لي، وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخّل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة”.

وختم صلاح رسالته القصيرة بالقول “لا يوجد الكثير لأقوله، لكن في الحقيقة كان لي الشرف للعب مع الجيل الحالي، سواء كنت موجودًا بعد ذلك أو لا”.

من جانبه قاطع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي لاعب ليفربول في رسالته وقال “ستكون موجودًا”.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، معلقًا على تفكير محمد صلاح في الاعتزال الدولي “تحدثت معه، وقلت له أنت قائد منتخب مصر، وستظل قائد المنتخب”.

وأكد أن “صلاح لن يعتزل اللعب الدولي، وحديثه كان عاطفيًا ليس أكثر”.

وكان منتخب السنغال بطل أفريقيا كرر الفوز على مصر بركلات الترجيح، وصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر الثلاثاء.