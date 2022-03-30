خرج في حماية الأمن.. جماهير سنغالية تعتدي على محمد صلاح (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لنجم المنتخب المصري محمد صلاح وهو يتعرض لاعتداءات من جانب جماهير سنغالية بعد تأهل منتخب بلادهم إلى كأس العالم 2022 على حساب المنتخب المصري.

ويظهر صلاح في المقطع وهو يخرج من أرض الملعب في حماية أفراد الأمن وبينما كان يقترب من الممر المؤدي لغرف خلع الملابس رمى مشجعون ما بدا وكأنه زجاجات ماء على نجم المنتخب المصري.

جماهير السنغال تقذف محمد صلاح بزجاجات المياه ويخرج في حماية الأمن pic.twitter.com/gVINqbS2fk — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 29, 2022

كما تداولت منصات ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لصلاح وهو يستعد لتسديد ضربة ترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بفوز السنغال 1-صفر، وكانت مصر قد فازت في لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وبدت عين صلاح مغطاة بأشعة الليزر قبل أن يسدد الضربة خارج المرمى.

🔦 محمد صلاح يتعرض لتسليط أشعة الليزر على عينيه بهذا الشكل قبل أن يهدر ركلة الجزاء أمام السنغال ! #تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر2022 #مصر_السنغال pic.twitter.com/pb4sqfesM5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 29, 2022

Mohamed Salah before his penalty miss against Senegal. pic.twitter.com/szlmfxDJkN — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

ومن الممنوع السماح للمشجعين بدخول ملاعب كرة القدم وهم يحملون أقلام الليزر.

وتأهلت السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد حسمها ضربات الترجيح 3-1. وسيشارك منتخب السنغال في كأس العالم لثالث مرة في تاريخه بعد أن لعب في النهائيات عامي 2002 و2018.