خرج في حماية الأمن.. جماهير سنغالية تعتدي على محمد صلاح (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لنجم المنتخب المصري محمد صلاح وهو يتعرض لاعتداءات من جانب جماهير سنغالية بعد تأهل منتخب بلادهم إلى كأس العالم 2022 على حساب المنتخب المصري.

ويظهر صلاح في المقطع وهو يخرج من أرض الملعب في حماية أفراد الأمن وبينما كان يقترب من الممر المؤدي لغرف خلع الملابس رمى مشجعون ما بدا وكأنه زجاجات ماء على نجم المنتخب المصري.

كما تداولت منصات ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لصلاح وهو يستعد لتسديد ضربة ترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بفوز السنغال 1-صفر، وكانت مصر قد فازت في لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وبدت عين صلاح مغطاة بأشعة الليزر قبل أن يسدد الضربة خارج المرمى.

