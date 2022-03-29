قبل مباراة الإياب.. مشجع سنغالي يستقبل محمد صلاح بالسبّ (فيديو)

تعرّض نجم المنتخب المصري محمد صلاح للسبّ لدى وصوله إلى السنغال قبل مباراة الإياب في الجولة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا أثناء خروج محمد صلاح من بوابة المطار، بينما تعالت أصوات بالسبّ من أحد مشجعي السنغال.

وفاز المنتخب المصري 1-صفر في مباراة الذهاب باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وفازت السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها على حساب مصر بضربات الترجيح الشهر الماضي، وسبق لها التأهل إلى منافسات كأس العالم عامي 2002 و2018.