مفاجأة مدويّة.. إيطاليا تفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي (فيديو)

فجّر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه منتخب إيطاليا من الملحق الأوربي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر في قطر العام الحالي، بعدما تغلب عليه 1-صفر في الوقت القاتل، الخميس، في الدور قبل النهائي للملحق.

ورغم السيطرة المطلقة لإيطاليا على مجريات الأمور في المباراة، التي جرت في مدينة باليرمو الإيطالية، إلا أن لاعبي المنتخب الأزرق (بطل أوربا) فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

هدف مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في الدقائق الأخيرة يخرج إيطاليا 🇮🇹 من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™#تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر2022 #Qatar2022 #WCQ2022 pic.twitter.com/IS6ojtQVsa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

وجاء هدف المباراة الوحيد لمقدونيا عن طريق ألكسندر تراجكوفسكي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، أخفق منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم، الذي توج به 4 مرات، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشل في الصعود أيضًا لنهائيات النسخة الماضية، التي أقيمت في روسيا عام 2018.

في المقابل، واصل منتخب مقدونيا الشمالية مغامرته في التصفيات، ليضرب موعدًا مع منتخب البرتغال يوم الثلاثاء القادم في مدينة بورتو البرتغالية من أجل نيل بطاقة الترشّح لمونديال قطر في المدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.