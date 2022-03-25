“شغف لا يمكن شرحه”.. مشجّع وحيد وسط الأمطار الغزيزة يأسر قلوب جماهير كرة القدم (فيديو)

وجد مشجع برازيلي لأحد أندية كرة القدم، استحسانًا كبيرًا من قبل جمهور برازيلي، عندما وقف وحيدًا حاملًا علم فريقه بينما تنهمر الأمطار الغزيرة فوقه ومن حوله.

ولقي “المشجع الوحيد” وأحد أنصار نادي (فلامينغو دو بياوي) البرازيلي، تفاعلًا واسعًا من الجمهور البرازيلي، بعد أن شوهد وهو يقف في إصرار وسط الأمطار التي تنهمر عليه وهو يشجع فريقه.

وبيّن مقطع فيديو “المشجع المخلص” للنادي البرازيلي، وهو ينشر علم فريقه – المبتل بمياه الأمطار – على حافة المدرج، فيما وقف هو يراقب الملعب.

ووقف المشجع وسط المدرجات وحيدًا، تحت الأمطار الغزيرة وهو يرفع علم فريقه ليشجعه في مباراته أمام مضيفه فريق (ألتوس) ضمن مباراة برازيلية محلية.

وكتب أحد المغردين تعليقًا على هذا الموقف ” كرة القدم هذه شيء من عالم آخر، لا أستطيع أن أشرح ذلك”.

وكرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في البرازيل والمعلم البارز من هويتها الوطنية، وحقق المنتخب البرازيلي لقب كأس العالم في 5 مرات وهو الإنجاز الأكبر بين المنتخبات.

وحقق منتخب البرازيل بطولة كأس العالم في الأعوام 1958، و1962، و1970، و1994، و2002. والمنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في جميع مسابقات كأس العالم.