برشلونة يثأر لنفسه ويُسقط غريمه ريال مدريد برباعية في الكلاسيكو (فيديو)
حسم برشلونة موقعة الكلاسيكو بفوز كبير حققه على غريمه الأزلي ريال مدريد في سانتياغو برنابيو بأربعة أهداف دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.
فرصة مزدوجة لبرشلونة مرة من أوباميانغ ومرة من ديمبيلي وفي المرتين كورتوا بتصدى بقوة.#ريال_مدريد_برشلونه | #الكلاسيكو | #كلاسيكو_الأرض #الدوري_الإسباني #LaLiga | #ElClasico | #beINLiga pic.twitter.com/m7B0nktMl3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2022
بدأ اللقاء بنسق هجومي مرتفع بدأه الريال بفرصة خطيرة أبطل مفعولها الحارس الألماني تير شتيغن بتصديه لتسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيورز، ورد عليه برشلونة بمحاولة أخطر تألق البلجيكي تيبو كورتوا في ردها وحرمان بيير أوباميانغ وعثمان ديمبلي من افتتاح التسجيل.
فينيسيوس ينسل من خلف آراخو ويمرر كرة رائعة لفالفيردي الذي سدد أرضية بدورها ردها تير شتيغن بيسراه#ريال_مدريد_برشلونه | #الكلاسيكو | #كلاسيكو_الأرض #الدوري_الإسباني #LaLiga | #ElClasico | #beINLiga pic.twitter.com/u3BCWYrxTw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2022
وتبادل الفريقان الفرص إلى أن نجح برشلونة في تسجيل أول أهدافه عند الدقيقة 29 من كرة عرضية أرسلها الفرنسي ديمبلي لتجد الغابوني أوباميانغ الذي حوّلها برأسية مميّزة في شباك الريال.
عقب الهدف آلت الأفضلية بشكل كامل للفريق الكتالوني الذي أضاف هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 38 إثر كرة مرفوعة من ركلة زاوية طار لها المدافع الأورغوياني رونالد أروخو وأسكنها المرمى برأسية قوية.
ديمبيلي يرفع كرة بالمسطرة لأوباميانغ، الذي يرتقي بقوة على قلب الدفاع البرازيلي ميليتاو ويزرعها في مرمى كورتوا.#ريال_مدريد_برشلونه | #الكلاسيكو | #كلاسيكو_الأرض #الدوري_الإسباني #LaLiga | #ElClasico | #beINLiga pic.twitter.com/jLhPSI0fDM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2022
في الشوط الثاني توقّع الجماهير المدريدية ظهور ردة فعل من جانب فريقهم تعوّض ما حصل في الشوط الأول، غير أن برشلونة ضرب بقوة وعزز تقدمه بهدف ثالث عن طريق فيران توريس في الدقيقة 47 بعد تمريرة من أوباميانغ.
ووسط صدمة الهدف الثالث تلقّى الملكي الهدف الرابع في شباكه مع حلول الدقيقة 51، من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى توريس الذي رد الهدية لزميله أوباميانغ ومرر له كرة على طبق من ذهب استغلها الأخير وهز الشباك.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2022
وسيطر برشلونة على ما تبقّى من دقائق وسط فشل عناصر الريال في إبداء أي ردة فعل على ملعبهم، ليتمكّن الفريق الكتالوني من الرد على خسارته في (كامب نو) بهدفين لواحد، وتحقيق الفوز الأول بعد 5 هزائم مُتتالية على فريق العاصمة الأبيض.
وبهذا الفوز العريض ارتقى برشلونة إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بينما تجرّع ريال مدريد مرارة الهزيمة الثالثة في الدوري هذا الموسم، لكنه بقي في صدارة الترتيب بـ66 نقطة.