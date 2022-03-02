التنس وألعاب القوى تنضم إلى المقاطعة الرياضية لروسيا وبيلاروسيا

انضمت رياضات مثل التنس وألعاب القوى إلى قائمة متنامية من الرياضات التي فرضت الهيئات الدولية المسؤولة عنها حظرا على رياضيي روسيا وبيلاروسيا في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى حظر رياضيي ومسؤولي البلدين من المشاركة في كافة البطولات في المستقبل المنظور.

ووافق المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى أيضا على دراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات، ومن بينها إيقاف اتحاد بيلاروسيا، في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.

والاتحاد الروسي لألعاب القوى موقوف بالفعل من قبل الاتحاد الدولي منذ عام 2015 بسبب انتهاكات متعلقة بالمنشطات، وبالتالي فإن الرياضيين الروس غير مسموح لهم بالتنافس تحت علم بلدهم في البطولات الدولية.

وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن العقوبة الجديدة تشمل أيضا الرياضيين الروس الذين ينافسون كمستقلين في 2022.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي “لقد شجبت ممارسات السياسيين التي تستهدف الرياضيين والرياضة لإثارة نقاط سياسية عندما تواصل القطاعات الأخرى أعمالها”.

وأوضح أن “الأمر مختلف هذه المرة لأن الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الأخرى قد فرضت عقوبات وتدابير ضد روسيا في جميع القطاعات”.

وأضاف أنه “يجب على الرياضة أن تلعب دورا وتنضم إلى هذه الجهود لإنهاء هذه الحرب واستعادة السلام. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتجاهل ذلك”.

بدورها قالت الهيئات الدولية التي تدير التنس في بيان مشترك، الثلاثاء، إن لاعبي روسيا وبيلاروسيا يمكنهم الاستمرار في المشاركة بالبطولات الدولية والبطولات الأربع الكبرى لكن لا يمكن أن يفعلوا ذلك تحت اسم أو علم روسيا أو بيلاروسيا حتى إشعار آخر.

ويسمح القرار للروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا ولاعبة بيلاروسيا أرينا سبالينكا المصنفة الثالثة على العالم بمواصلة المشاركة في بطولات المحترفين.

كما قرر اتحادا اللاعبين واللاعبات المحترفين إلغاء بطولة مشتركة كان من المقرر إقامتها في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلق الاتحاد الدولي للتنس عضوية اتحادي روسيا وبيلاروسيا وقرر استبعاد كل فرق الدولتين من البطولات الدولية حتى إشعار آخر.

كما فرض الاتحاد الدولي للريشة الطائرة حظرا على رياضيي ومسؤولي روسيا وبيلاروسيا من كافة البطولات الدولية.

لكن الاتحاد قال إنه سيسمح للاعبين الروس بالمشاركة في بطولتين في إسبانيا هذا الأسبوع لأنهم وصلوا بالفعل.

وأضاف الاتحاد: “ومع ذلك، سيتنافس هؤلاء اللاعبون كمستقلين، بدون أعلام أو أناشيد وطنية”.

كما فرضت الاتحادات الدولية للتجديف والتزلج والكرة الطائرة والرماية حظرا على رياضيي ومسؤولي روسيا وبيلاروسيا من البطولات الدولية بأثر فوري وحتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج “بأثر فوري، لن يسمح لأي رياضي من روسيا أو بيلاروسيا بالمشاركة في أي بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج على أي مستوى حتى نهاية موسم 2021-2022”.

ويشمل حظر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كل الفرق والأندية والمسؤولين في الكرة الطائرة الشاطئية والكرة الطائرة الثلجية أيضا. وجاء القرار بعد فترة وجيزة من تجريد روسيا من حق تنظيم بطولة العالم للرجال.

وأوقف الاتحاد الدولي للدراجات فرق روسيا وبيلاروسيا عن المشاركة في كل البطولات وسحب كل سباقاته المقررة في البلدين من جدول 2022.

لكن الاتحاد الدولي للدراجات قال إن متسابقي البلدين يمكنهم المشاركة كمستقلين مع فرق لا تنتمي لأي من الدولتين.

وعلق الاتحاد الدولي للألعاب القتالية المختلطة عضوية الاتحاد الروسي واتحاد بيلاروسيا للقتال بالأيدي.

بدورها قررت شركة الملابس الرياضية الألمانية (أديداس) تعليق شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم بأثر فوري.

وقال الاتحاد الدولي للسباحة إنه سيسمح لرياضيي البلدين بالتنافس فقط كمستقلين أو كفرق مستقلة. وأكد الاتحاد أيضا سحب وسام الشرف الذي سبق أن منحه للرئيس بوتين في 2014.

وقال اللجنة البارالمبية في الولايات المتحدة وكندا إن رياضيي البلدين لا يجب السماح لهم بالمشاركة في البطولات الدولية، بما في ذلك ألعاب بيجين البارالمبية الشتوية التي تنطلق الجمعة المقبل.

كما حثت اللجنة البارالمبية الدولية على “دراسة إلغاء عضوية روسيا وبيلاروسيا “.

وتجتمع اللجنة البارالمبية الدولية، الأربعاء، لمناقشة وضع روسيا قبل ألعاب بكين.

رد روسي

من جهتها، دعت اللجنة الأولمبية الروسية الهيئات الرياضية على أن “تنأى بنفسها عن تسييس الرياضة”.

وقالت اللجنة في بيان، الثلاثاء، إن “جميع القرارات اتخذت تحت ضغط قوي من الخارج من قوى بعيدة عن فهم مبادئ نزاهة الحركة الأولمبية”.

وأضافت أن “من المقرر إجراء نوع من المشاورات، ولكن فقط بعد اتخاذ القرارات وتنفيذها. اتضح أن رأي الرياضيين لم يعد مهما”.

ومنذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا قبل أيام، وجدت فرق روسيا وبيلاروسيا نفسيها محرومة من المشاركة في البطولات الدولية في عدد من الرياضات.

وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، الاتحادات الرياضية بحرمان رياضيي ومسؤولي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوربي (اليويفا) حظر مشاركة منتخبات روسيا الوطنية وأنديتها في بطولات المنظمتين، مما يعني أن من المرجح استبعاد روسيا من كأس العالم للرجال هذا العام وبطولة أوروبا للسيدات 2022.

وخصص (اليويفا) مليون يورو (نحو 1.11 مليون دولار) من أجل المبادرات الخيرية للأطفال الأوكرانيين الذين تأثروا بالحرب.