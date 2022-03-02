أبراموفيتش يقرر بيع تشلسي وحذف الفرق الروسية من لعبة فيفا 2022

قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم الأربعاء، إنه قرر بيع نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم بعد 19 عامًا من شراء النادي.

وقال أبراموفيتش في بيان عبر موقع حامل لقب دوري أبطال أوربا وبطل كأس العالم للأندية على الإنترنت “كنت دائمًا أتخذ قرارات في مصلحة النادي”.

وأضاف “في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي”، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن “هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه”.

وقال أبراموفيتش إنه لن يطالب النادي بسداد القروض التي منحها له، ويقدّر إجمالي قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار)، ولن يتم تسريع عملية البيع.

وأضاف أنه طلب من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى العائدات الصافية جميعها من عملية البيع.

وأضاف الملياردير الروسي في البيان “المؤسسة ستعمل لصالح ضحايا الحرب جميعهم في أوكرانيا، وهذا يشمل توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة للضحايا فضلًا عن عمليات التعافي الطويلة المدى”.

وفي وقت سابق، قال الملياردير السويسري هانزيورغ فيس لصحيفة محلية إنه يدرس شراء نادي تشلسي من أبراموفيتش.

ونقلت الصحيفة عن فيس قوله في مقابلة نشرت، اليوم الأربعاء، إن “أبراموفيتش يحاول حاليًا بيع العقارات جميعها التي يملكها في إنجلترا، ويرغب كذلك في التخلص سريعًا من نادي تشلسي”.

وأضاف أنه تلقى مع 3 آخرين عرضًا، يوم الثلاثاء، لشراء تشلسي، مشيرًا إلى أنه سينتظر أيامًا عدة لمعرفة كيف ستسير الأمور؟

ورفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال جلسة للبرلمان، الأربعاء، التعليق على ما إذا كانت العقوبات ستفرض على أبراموفيتش، لكنه قال إن “الحلقة تضيق” على الرجال حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووجّه زعيم المعارضة البريطاني كير ستارمر سؤالًا لجونسون عن سبب عدم فرض عقوبات على مالك تشلسي؟

وقال ستارمر “إنه شخص محل اهتمام وزارة الداخلية بسبب صلاته بالدولة الروسية وارتباطه العام بالنشاط والممارسات الفاسدة”.

وأضاف “في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء إن أبراموفيتش يواجه عقوبات، وقام فيما بعد بتصحيح تعليقه ليقول إنه ليس كذلك. حسنًا، لماذا تغيّر الوضع بحق السماء؟”.

ورد جونسون بأنه “ليس من المناسب التعليق على حالات فردية في هذه المرحلة”.

ويوم السبت الماضي، منح أبراموفيتش مجلس أمناء مؤسسة تشلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي بعد دعوات لفرض عقوبات عليه عقب حرب روسيا على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات الروسية، وقال بعض المشرّعين البريطانيين المعارضين إنه يجب إدراج أبراموفيتش في تلك القائمة.

وطالب أحدهم الحكومة البريطانية بمصادرة أصوله وحرمانه من ملكية النادي.

ولم تغيّر خطوة نقل إدارة الأعمال اليومية للنادي إلى مجلس أمناء المؤسسة، الذي يضم الأمريكي بروس باك رئيس النادي، من وضع أبراموفيتش مالكًا لتشلسي.

واشترى أبراموفيتش النادي عام 2003، وساعدت الاستثمارات التي ضخها تشلسي على تحقيق أنجح مرحلة في تاريخه حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الممتاز، وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوربا مرتين.

ألعاب فيديو

وفي سياق المقاطعة الرياضية والتكنولوجية المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، أعلنت شركة (إي أيه سبورتس) صاحبة لعبة (فيفا) الشهيرة، حذف الفريق الوطني الروسي والأندية الروسية كافة من (فيفا 22) و(فيفا موبايل) و(فيفا أونلاين).

وأضافت في بيان أنها اتخذت القرار “تضامنًا مع الشعب الأوكراني”، مشيرة إلى أنها ستبحث القيام بتغييرات متعلقة بهذا الأمر في ألعابها.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

ومنذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا قبل أيام، حُرمت فِرق روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الدولية في عدد من الرياضات.