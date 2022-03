إلغاء مباراة في الدوري الألماني بعد رشق الحكم بزجاجة خمر (فيديو)

توقفت المباراة بين بوخوم وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد إصابة الحكم المساعد بزجاجة رُميت من مدرجات الفريق المضيف.

وكان مونشنغلادباخ متقدمًا على مضيفه بهدفين نظيفين للفرنسي حسن بليا (55) والسويسري بريل إيمبولو (61) حين حصلت الحادثة في الدقيقة 69.

وقال مونشنغلادباخ في حسابه على تويتر “قام أحد مشجعي بوخوم بإلقاء (زجاجة) جعة على رأس الحكم المساعد، وبالتالي تم إيقاف المباراة. تصرفات غير مقبولة”.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2022