إلغاء مباراة في الدوري الألماني بعد رشق الحكم بزجاجة خمر (فيديو)

توقفت المباراة بين بوخوم وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد إصابة الحكم المساعد بزجاجة رُميت من مدرجات الفريق المضيف.

وكان مونشنغلادباخ متقدمًا على مضيفه بهدفين نظيفين للفرنسي حسن بليا (55) والسويسري بريل إيمبولو (61) حين حصلت الحادثة في الدقيقة 69.

وقال مونشنغلادباخ في حسابه على تويتر “قام أحد مشجعي بوخوم بإلقاء (زجاجة) جعة على رأس الحكم المساعد، وبالتالي تم إيقاف المباراة. تصرفات غير مقبولة”.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2022

وسقط الحكم المساعد على الأرض لفترة قصيرة من الوقت ثم نهض، لكن المباراة توقفت على الفور بعدما طلب الحكم من مساعده الانضمام إليه لمغادرة أرض الملعب.

وأعلن مونشنغلادباخ لاحقًا “أن المباراة توقفت نهائيًّا”، واستنكر بوخوم ما حصل قائلًا في حسابه على تويتر “سلوك مثير للاشمئزاز، محرج بكل بساطة. نأمل أن يكون مساعد الحكم على ما يرام”.

ويواجه بوخوم، الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ32 نقطة، احتمال معاقبته بسبب هذه الحادثة. وهو ينتظر معرفة ما إذا كانت المباراة ستستكمل في موعد لاحق أو سيمنح مونشنغلادباخ انتصاره التاسع في الموسم.