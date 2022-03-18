الأهلي المصري يهزم المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

فاز الأهلي المصري على المريخ السوداني 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رمضان عجب التعادل للمريخ في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 72 سجل محمد شريف الهدف الثاني للفريق المصري، قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدف الثالث بعد ذلك بدقيقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، والذي يحل ضيفًا على الهلال السوداني، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أحمد عبد القادر يعزز تقدم الأهلي 🇪🇬#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/Z0dQOw7RKL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 18, 2022

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد المريخ عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط.