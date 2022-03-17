قائد منتخب أوكرانيا السابق للجزيرة مباشر: لا يمكن تبرير الهجوم الروسي على بلادنا وفتحت منزلي لاستقبال اللاجئين (فيديو)

قال أندريه شيفشينكو قائد منتخب أوكرانيا ونادي ميلان الإيطالي السابق إنه لا يمكن تبرير الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرًا إلى وجود صواريخ تفتك بالأطفال وتقتل المدنيين وتستهدف الممرات الإنسانية ولا تسمح للناس بالحصول على قوتهم وشرابهم.

وأضاف في حوار مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر “نحن موجودون على أرضنا وترابنا، ونحاول أن ندافع عن بلدنا وعن أطفالنا ومستقبلنا”.

وأكد “من الصعوبة بمكان التحدث عن هذه الحرب، لأني أشاهد الصور في أوكرانيا. أنا أتحدث إليكم وعائلتي وأصدقائي في كييف، منهمكون في هذه الحرب”.

وتابع “نحن نحاول أن ندافع عن بلدنا وحريتنا”.

نجم كرة القدم الأوكرانية أندريه شيفشينكو: كيف يمكن لروسيا أن تبرر هذ الهجوم الذي يستهدف المدنيين؟#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/VzibH90VhW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2022

تفاعل عالم كرة القدم

وقال شيفشينكو إن رد عالم كرة القدم كان قويًا، وبرسالة واحدة طالبوا بجلب السلام إلى أوكرانيا.

وأوضح أن “زملاء كثر في الأندية التي لعبت بها قاموا بأعمال خيرية، في نادي إي سي ميلان وكذلك الدوري الإنجليزي والفيفا”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أصدر بيانًا قال فيه إنه “يود أن يؤكد مجددًا إدانته لاستخدام القوة من قبل روسيا في غزوها لأوكرانيا. العنف ليس حلًا أبدًا، ويعرب الفيفا عن تضامنه العميق مع جميع الأشخاص المتضررين مما يحدث في أوكرانيا”.

وفرض الفيفا عقوبات قاسية على روسيا أبرزها حرمانها من استكمال مشوار منتخبها لكرة القدم للوصول إلى كأس العالم في قطر.

وحول جهوده في مساعدة أبناء بلده، قال “أنا قمت ببعض الجهود التي من شأنها تقديم المساعدة للاجئين الأوكران، المساعدات الإنسانية، وجلب الناس عبر الحدود، وكذلك المساعدات الطبية”.

وأشار إلى برنامج أطلقه بعنوان “قم بدورك”، وله هدفان، الأول توفير الاحتياجات والإمدادات الإغاثية والإنسانية، والهدف الآخر هو توفير فرص المساعدة لجميع المشاركين والمنخرطين.

وقال “الشعب الأوكراني يتطلع نحو السلام ويريده، ونحن فقط نحاول أن ندافع عن بلدنا في المقام الأول”.

وأكد شيفينكو أنه قام بفتح بيته لاستقبال اللاجئين، وقال “أنا موجود في لندن، وانتظر أن تسمح وزارة الداخلية بتسهيل عملية استقبال اللاجئين، كما نعمل على توفير بيوت لاحتضان اللاجئين هنا”.

وأضاف “أنا على تواصل مباشر مع السفارة الأوكرانية، ومع السفير في إيطاليا وبريطانيا”.

تعرف على الجهود التي يقوم بها نجم كرة القدم الأوكرانية أندريه شيفشينكو تجاه اللاجئين والنازحين الأوكرانيين#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/W9KiZh3csN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2022

وكانت صحف بريطانية أفادت بتعهد شيفشينكو باستقبال عدد من الأطفال اللاجئين في منزله في لندن، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في جلب 150 شخصًا إلى المملكة المتحدة.

يشار إلى أن شيفشينكو يعد أحد أبرز اللاعبين الذين احترفوا مع نادي تشيلسي الذي يملكه رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش، بعدما استطاع تسجيل 22 هدفًا في 77 مباراة خاضها معهم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.