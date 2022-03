“الآن يمكن خلط الرياضة بالسياسة.. فلسطين تعاني” تفاعل لافت مع بطل العالم للإسكواش علي فرج (فيديو)

لم يتردد المصري علي فرج -المصنف الثاني عالميًّا في لعبة الإسكواش- عن التطرّق إلى معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي عندما مُنح الفرصة للحديث عن الوضع السياسي العالمي والحرب الروسية الدائرة ضد أوكرانيا.

وقال فرج في كلمة لة عقب إعلان فوزه، السبت، ببطولة (أوبتاسيا) بالعاصمة البريطانية لندن “نتابع جميعًا ما يجري الآن في أوكرانيا ولسنا راضين عن ذلك، لا أحد يقبل ما يحدث هناك من قتل للمدنيين”.

وأضاف “لم يكن يُسمح لنا من قبل بالحديث عن السياسة في الرياضة لكن الأمر تغيّر الآن، لذلك أودّ أن يتذكر الناس أن الاضطهاد موجود في كل مكان في العالم. الفلسطينيون يتعرضون للاضطهاد منذ 74 عامًا”.

وتابع “أعتقد أن قضيتهم (الفلسطينيين) لا تناسب الخطاب في الإعلام الغربي. لم يكن بإمكاني قول ذلك، لكن الآن يمكنني التحدث عن أوكرانيا وفلسطين، أرجوكم لا تنسوا ذلك”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف فرج وكلمته، ووصفه بعضهم باللاعب “العظيم” لأنه استثمر فوزه بطريقة مناسبة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأشار مغردون إلى أن المذيع الداخلي للحدث الرياضي هو من طلب منه الحديث عن الوضع في أوكرانيا، ليغتنم اللاعب المصري -بدوره- الفرصة للفت الانتباه إلي معاناة الفلسطينيين.

The great player @AliFarag win @OPTASIAsquash yesterday but it doesnt stop here, he used his platform to highlight the injustices of the world both new and of age, namely Ukraine and Palestine. 👏🏼 pic.twitter.com/qwIWyT6a3G

— Patrickzaki (@patrickzaki1) March 12, 2022