رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعزل مالك تشلسي أبراموفيتش بعد تضمينه بالعقوبات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مجلس إدارتها أبعد رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي اللندني.

وقالت الرابطة في بيان، السبت، إنه “عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي لكرة القدم”.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures. Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg — Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022

وأضاف البيان “لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 من مايو (أيار) 2022”.

وجاء القرار عقب العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا باعتبار أبراموفيتش أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.

وكان أبراموفيتش عرض تشلسي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.

ويواجه أبراموفيتش تجميدًا كاملًا للأصول والممتلكات في إنجلترا، ومنعًا من السفر، ويُحظر عليه التعامل مع الشركات جميعها ومواطني المملكة المتحدة في إطار تصعيد حكومة بوريس جونسون عقوباتها ضد عدد من أباطرة الأعمال الروس (أوليغارشيا) ردًا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة إذ فاز بلقب الدوري الممتاز 5 مرات وبكأس إنجلترا 5 مرات وبدوري أبطال أوربا مرتين.

ويعد أبراموفيتش (55 عامًا) ثامن أغنى رجل في روسيا وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ، كما يعد الأكثر شهرة في المملكة المتحدة بفضل ملكيته للنادي الأزرق منذ مدة طويلة.

وأرجعت الحكومة البريطانية في بيان أسباب معاقبة أبراموفيتش إلى كونه “عاملا رئيسيا في زعزعة استقرار أوكرانيا، وتهديد وحدة أراضيها واستقلالها”، إذ يمتلك حصصًا في شركة الصلب العملاقة (إيفراز اند نوريلسك نيكل)، وباع حصة 73٪ في شركة النفط الروسية (سيبنفت) لشركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة (غازبروم) مقابل 9.87 مليار جنيه استرليني في العام 2005.

DCMS spokesperson on Chelsea: "We are open to a sale of the club and would consider an application for a licence to allow that to happen." https://t.co/bMDDPKArAZ — Chelsea (@ouggi) March 12, 2022

وأوضحت الحكومة البريطانية أن أبراموفيتش الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 9.4 مليار جنيه استرليني (أكثر من 11 مليار دولار أمريكي) هو “واحد من القلة القليلة من الأوليغارشيا الذين حافظوا على مكانة بارزة في عهد بوتين منذ التسعينيات “.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء البريطاني “لا يمكن أن يوجد ملاذ آمن” لأولئك الذين دعموا التدخل الروسي في أوكرانيا.