رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعزل مالك تشلسي أبراموفيتش بعد تضمينه بالعقوبات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مجلس إدارتها أبعد رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي اللندني.

وقالت الرابطة في بيان، السبت، إنه “عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي لكرة القدم”.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club

The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.

— Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022