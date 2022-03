مستقبل تشلسي على المحك بعد العقوبات ضد مالكه الروسي أبراموفيتش.. هل من طريق للخروج؟

وضعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستقبل نادي تشلسي الإنجليزي على المحك بعد أن جمدت المملكة المتحدة أصول مالكه رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الذي اتخذ قرار بيع النادي في وقت سابق من مارس/آذار الجاري.

ويواجه أبراموفيتش تجميدًا كاملا للأصول والممتلكات في إنجلترا ومنعًا من السفر ويُحظر عليه التعامل مع جميع الشركات ومواطني المملكة المتحدة في إطار تصعيد حكومة بوريس جونسون عقوباتها ضد عدد أباطرة الأعمال الروس (أوليغارشية) ردا علي التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

Chelsea owner Roman Abramovich has been officially sanctioned. All UK assets frozen: sale of the club on hold. No merchandise or ticket sale allowed. 🚨 #CFC

Statement also reports that “new contracts, player transfers or merchandise sales for Chelsea have been prohibited”. pic.twitter.com/UYX7NaMO1f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2022