ريال مدريد يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان بهاتريك بنزيمة (فيديو)

سطع النجم الفرنسي كريم بنزيمة على ملعب سانتياغو برنابيو، وقاد فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوربا، بعدما سجّل 3 أهداف (هاتريك) ليقلب تأخر الفريق الملكي أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى انتصار مثير 3-1، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وكان الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبًا، بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل الاستمرار في المسابقة التي غاب لقبها عن خزائنه منذ 2018، وذلك عقب خسارته 1-صفر أمام منافسه الفرنسي في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي.

مبابي يفتتح التسجيل لمصلحة باريس سان جيرمان من تسديدة قويّة داخل منطقة الجزاء. #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/jHnoy8w3tt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2022

وتلقّى الريال لطمة قوية في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم سان جيرمان بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 39، ليعود لهز شباك الفريق الإسباني مجددًا، بعدما أحرز هدف فريق العاصمة الفرنسية الوحيد في مباراة الذهاب.

وفي الشوط الثاني، قاد بنزيمة انتفاضة الريال، بعدما سجّل الأهداف الثلاثة للفريق الإسباني في الدقائق 61 و76 و78، لينصب نفسه بطلًا للمباراة دون منازع، مواصلًا هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ويطيح بسان جيرمان مبكرًا من البطولة، التي ما زال يبحث عن لقبه الأول بها.