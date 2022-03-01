رياض محرز يتضامن مع أوكرانيا وأندية أوربا تساندها ضد روسيا

تضامن الجزائري رياض محرز -مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم- مع أوكرانيا التي تتعرض لهجوم عسكري روسي منذ الخميس الماضي.

ونشر محرز على حسابه الرسمي في تويتر صورة وهو يرتدي قميصًا عليه العلم الأوكراني.

وحظي تضامن محرز بإشادة كبيرة من الجماهير الرياضية، وعلّق كثيرون على حسابه مشيرين إلى أن تضامنه مع الشعب الأوكراني ينمّ عن “أخلاق رياضية كبيرة”.

وسبق أن نشر محرز رسالة تضامن مع أهالي حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة عند بداية العدوان الإسرائيلي الأخير في فلسطين.

والخميس الماضي -بالتزامن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا- شارك النجم الألماني مسعود أوزيل صورة قديمة للطفل الفلسطيني الذي يرتدي قميصه ويُشهر بطاقة حمراء في وجه جندي إسرائيلي، تعبيرًا عن رفض الاحتلال.

واكتفى أوزيل -لاعب فنربخشة التركي- بنشر الصورة على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون كتابة أي تعليق عليها.

وتفاعل ناشطون مع صورة أوزيل، وربطها معظمهم بالحرب الروسية على أوكرانيا، في حين رأى آخرون أنها تحمل معاني ومضامين عميقة في مفهومها.

الأندية تتضامن

وأظهرت الأندية الألمانية لكرة القدم تضامنها مع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي، وبدأت مباريات الأسبوع 24 من الدوري بدقيقة صمت تضامنًا مع أوكرانيا.

وقرر نادي شالكه الألماني إزالة اسم الراعي الرئيسي للفريق شركة “غازبروم” الروسية من على قمصان الفريق.

وأنهى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد رعاية مع شركة “إيروفلوت” عقب هجوم روسيا على أوكرانيا.

وأضاء نادي بايرن ميونخ الألماني ملعبه “أليانز أرينا” بألوان العلم الأوكراني.

وفي 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا هجومًا عسكريًّا على أوكرانيا، مما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.