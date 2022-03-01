رياضة

أسوة بالروسية.. أبو تريكة يدعو إلى منع الأندية الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة (الجزيرة)
28/2/2022

دعا نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة إلى منع الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية، أسوة بقرار منع الأندية الروسية، الذي اتخذته الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، والعقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي عليها.

وقال أبو تريكة في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، “قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني، لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، لكنكم تكيلوا بمكيالين”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوربي للعبة (يويفا) قد أعلنا، الاثنين، عن استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر.

وتعني هذه الخطوة على الأرجح استبعاد روسيا من كأس العالم في قطر هذا العام ومن بطولة أوربا للسيدات.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/آذار المقبل واذا استمر إيقافها حتى هذا الموعد لن تتمكن من بلوغ النهائيات في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيكون السبيل الوحيد أمام روسيا لخوض الملحق حدوث تطور مفاجئ في الموقف في أوكرانيا يؤدي إلى رفع الإيقاف.

ووافق العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أبو تريكة رأيه، وأشاروا إلى ازدواجية بالمعايير لدى الفيفا.

المصدر : الجزيرة مباشر