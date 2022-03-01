أسوة بالروسية.. أبو تريكة يدعو إلى منع الأندية الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية

دعا نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة إلى منع الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية، أسوة بقرار منع الأندية الروسية، الذي اتخذته الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، والعقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي عليها.

وقال أبو تريكة في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، “قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني، لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، لكنكم تكيلوا بمكيالين”.

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 28, 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوربي للعبة (يويفا) قد أعلنا، الاثنين، عن استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر.

وتعني هذه الخطوة على الأرجح استبعاد روسيا من كأس العالم في قطر هذا العام ومن بطولة أوربا للسيدات.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/آذار المقبل واذا استمر إيقافها حتى هذا الموعد لن تتمكن من بلوغ النهائيات في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيكون السبيل الوحيد أمام روسيا لخوض الملحق حدوث تطور مفاجئ في الموقف في أوكرانيا يؤدي إلى رفع الإيقاف.

ووافق العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أبو تريكة رأيه، وأشاروا إلى ازدواجية بالمعايير لدى الفيفا.

فيفا وقتها غرم الاتحاد الاسكتلندى لإنهم رفعوا علم فلسطين فى مبارة مع دولة الاحتلال

بحجة السياسة وتدخلها فى الرياضة

والان يتم منع روسيا من المشاركة فى كأس العالم

فيفا منظومة فاسدة طول عمرها pic.twitter.com/tpPOvbJ583 — Mohamed ‏🇦🇹 Mechanical engineer👷 (@momm20301) February 28, 2022

ازدواجية المعايير:

فيفا FIFA: استبعاد روسيا من كأس العالم لكرة القدم على خلفية أزمة أوكرانيا. تريكة تعاطف مع شعب أعزل ضد قوة احتلال غاشمة كان خلط الرياضة بالسياسة اما ما يفعلة الاتحاد الدولى FIFA لكرة القدم تجاه

التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا

تعاطف انسانى . pic.twitter.com/5wjNtTJSvF — Walid Salah (@Walid_albehairy) February 28, 2022

إيقاف فيفا لـ روسيا من كل النشاطات التي تخص كرة القدم هتبقى سابقة في إطارها الحالي، وهتفتح باب لسؤال مهم جدا، هل فيفا هيطبق المثل لكل الدول والقارات وأي دولة تعتدي على حق دولة أخرى؟ يا ترى فيفا هيعمل إيه؟ خصوصا إنه مكانش بيتحرك إلا لحالات التدخل الحكومي فقط. — Eslam Magdy (@eslammagdy) February 28, 2022

الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) يستبعد #روسيا من كأس العالم..

بس اذا شي رياضي عندو شرف يقرر يقاطع إسرائيل بيعتبروه متخلف.. — Ahmad Abdallah (@ahmad__abdalla) February 28, 2022