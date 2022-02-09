تشلسي يهزم الهلال بهدف لوكاكو ويصعد لنهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

سجّل روميلو لوكاكو هدفًا في الشوط الأول ليقود تشلسي الإنجليزي بطل أوربا للفوز 1-صفر على الهلال السعودي بطل آسيا، والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وفي غياب المدرّب توماس توخيل المصاب بفيروس كورونا، سيطر تشلسي على اللعب في الشوط الأول في المباراة التي أقيمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبدأ فريق المدرّب توخيل بقوة واقترب حكيم زياش، الذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية مجددًا في الأسابيع الأخيرة، من التسجيل بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقائق الأولى.

وتصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال بعد ذلك لتسديدة قوية من لوكاكو، لكن المهاجم البلجيكي لم يخطئ المرمى في الدقيقة 32 من متابعة قريبة من خمسة أمتار بعدما ارتدت تمريرة عرضية من جسد مدافع الهلال.

هدددددف!⚽️

د32' الهدف الأول لـ تشيلسي عن طريق لوكاكو

الهلال 0 × 1 تشيلسي#كأس_العالم_للأندية#قنوات_SSC pic.twitter.com/Cey46j2tAa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2022

وتحسن أداء الهلال بطل آسيا كثيرًا في الشوط الثاني، وحرم كيبا أريزابالاجا حارس تشلسي موسى ماريجا ومحمد كنو من التسجيل.

وكاد تشلسي أن يضاعف النتيجة قرب النهاية، لكن هدف لوكاكو كان كافيًا في نهاية المطاف، ليحجز الفريق اللندني مكانه في نهائي البطولة التي لم يسبق له الفوز بها.

Romelu Lukaku: Right place, right time ⚽ pic.twitter.com/shRwNmiMKj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2022

ويلتقي تشلسي، الذي يشارك للمرة الثانية في البطولة، مع بالميراس البرازيلي، السبت المقبل.

ويسعى الفريق الإنجليزي للفوز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى بعد أن خسر أمام كورينثيانز البرازيلي في نهائي نسخة المونديال عام 2012 التي استضافتها اليابان.

وسيلعب الهلال على المركز الثالث أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا، الذي خسر أمام بالميراس في مباراة الدور قبل النهائي الأولى أمس الثلاثاء.