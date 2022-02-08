بمشاركة أمير البلاد.. قطر تحتفل باليوم الرياضي وطفل يفاجئ الشيخ تميم بقصيدة (فيديو)

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر في نسخته الحادية عشرة، بمشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

ومنذ عام 2012 تحتفل قطر بيومها الرياضي استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني لشهر فبراير/ شباط من كل عام يومًا رياضيًّا للدولة في بادرة تنفرد بها قطر وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءًا أساسيًّا من الحياة اليومية للفرد.

فيديو| حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، فقد مارس سموه رياضة المشي في ممشى حديقة استاد البيت بمشاركة عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية #اليوم_الرياضي_للدولة_2022 #الرياضة_حياة pic.twitter.com/L8qLhE3jli — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) February 8, 2022

وخلال فعاليات اليوم، كان أمير قطر يمارس رياضة المشي في حديقة استاد البيت المونديالي بمشاركة عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، حين فاجأه أحد الأطفال بإلقاء قصيدة، وعندما انتهى منها احتضنه الشيخ تميم مشيدًا بأدائه.

الطفل ناصر بخيت النعيمي يلقي قصيدة أمام سموالأمير @TamimBinHamad خلال مشاركة سموه في #اليوم_الرياضي في استاد البيت المونديالي 🏟#مرسال_قطر #اليوم_الرياضي_للدولة_2022 pic.twitter.com/ZWPNzFOp68 — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 8, 2022

ويحظى اليوم الرياضي باهتمام كبير، وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، وتتحول قطر في هذا اليوم إلى شبه معلب كبير يمارس خلاله عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعًا عديدة من الرياضة.

وتعتبر دولة قطر رائدة في تنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، حيث بدأت بعض الدول في تنظيم يوم رياضي على غرار قطر، نظرًا لأهميته للفرد والمجتمع.

أتمنى لكم يوماً رياضياً ممتعاً يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع. #اليوم_الرياضي_للدولة_2022 pic.twitter.com/F0hiOHNdWL — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 8, 2022

“الرياضة.. حياة”

وتقام جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في الهواء الطلق تحت شعار “الرياضة.. حياة”، وفقًا للتدابير الصحية اللازمة، على أن يبرز المشاركون ما يؤكد تطعيمهم وخلوهم من كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحقيق الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي.

وانطلقت الفعاليات صباح اليوم في العديد من الحدائق ومسارات المشي والجري والملاعب والصالات الرياضية مع تخصيص أماكن للنساء لممارسة الأنشطة بخصوصية وحرية.

وينظم الاتحاد القطري للرياضة 575 فعالية متنوعة تتضمن رياضات مختلفة تناسب جميع فئات المجتمع من الرجال والشباب والأطفال والنساء والحوامل وكبار السن.

ويأتي تنظيم اليوم الرياضي في دولة قطر كل عام، لإعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام.

سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب يشارك فهد الكعبي وخالد الكبيسي مباراة كرة قدم مباشرة على شاشة #قناة_الريان من حديقة البدع#اليوم_الرياضي_للدولة pic.twitter.com/6bXQbvHaet — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) February 8, 2022

صباح النشاط بمناسبة #اليوم_الرياضي_للدولة_2022 ماهو نشاطكم اليوم ؟ pic.twitter.com/5tjg6k94Wo — عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) February 8, 2022