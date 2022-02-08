كأس العالم للأندية.. الأهلي يخسر بهدفين من بالميراس وينتظر المهزوم من تشلسي والهلال (فيديو)

سجل دودو هدفًا وصنع آخر، ليقود بالميراس البرازيلي للفوز 2-0 على الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء، ويضرب موعدًا في النهائي مع الفائز من مواجهة تشلسي والهلال السبت المقبل.

وأرسل دودو -لاعب الدحيل القطري السابق- تمريرة بينية رائعة إلى رافائيل فيغا المنطلق من الخلف، ليطلق تسديدة أرضية قوية استقرت في مرمى علي لطفي حارس الأهلي في الدقيقة 39.

وضاعف دودو (30 عامًا) النتيجة بتسديدة قوية، بعد تمريرة من فيغا سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى لطفي بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء بعد سقوط البديل أحمد عبد القادر داخل المنطقة في الدقيقة 54 لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وقلّص الأهلي الفارق في الدقيقة 72 عبر البديل الآخر محمد شريف، عندما تابع تسديدة هائلة من عبد القادر من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي تسلل شريف.

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه اللاعب أيمن أشرف بعد العودة لتقنية الـ VAR . #بالميراس_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/bXvVkK83mZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2022

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81 بعد طرد مدافعه أيمن أشرف بعد تدخل خشن ضد أحد لاعبي بطل أمريكا الجنوبية، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسيلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي بطل آسيا وتشلسي الإنجليزي بطل أوربا على المركز الثالث يوم السبت المقبل.