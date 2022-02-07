ركلات الترجيح تهدي السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

توِّج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على منتخب مصر، أمس الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وسجّل ساديو ماني، الذي كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ركلة الترجيح الحاسمة بعد إهدار محمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلتي ترجيح لمصر.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار 120 دقيقة بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار الأشواط الأربعة، لا سيما المنتخب السنغالي، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عن طريق ساديو ماني، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السنغالي.

🗣️ صلاح يخبر أبو جبل بكلمة السر … حارس الفراعنة على قدر المسؤولية ويتصدى بكل بطولية لركلة جزاء ماني…قمة الإثارة 🤯🔥#كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_السنغال#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/mUcyNNYikw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2022

كان منتخب السنغال خاض النهائي مرتين في نسختي 2002 و2019، لكنه عجز عن الفوز بالبطولة بالخسارة أمام الكاميرون والجزائر على الترتيب، فيما يعد هذا هو النهائي الثاني على التوالي الذي يخسره منتخب مصر، بعدما خسر أمام الكاميرون في نسخة المسابقة عام 2017 في الجابون.

وبات منتخب مصر أول فريق في تاريخ أمم أفريقيا يلعب الوقت الإضافي في 4 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية في نسخة واحدة بالمسابقة، بعدما لعب أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون ثم السنغال.

وإلى جانب فوزه بكأس البطولة، حصل المنتخب السنغالي لكرة القدم على خمسة ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين التي أسدل الستار عليها الستار في الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أعلن من قبل عن رفع الجوائز المالية للبطولة في هذه النسخة.

ويحصل الفائز باللقب على خمسة ملايين دولار بزيادة 500 ألف دولار على ما حصل عليه بطل النسخة الماضية ويحصل الفائز بلقب الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وحصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي على 2.2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019.