بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف.. الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

صعد فريق الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات، بفوزه على مونتيري المكسيكي 1/صفر، السبت، في الدور الثاني من البطولة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد هاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع فريق بالميراس البرازيلي في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وتأهل الأهلي لهذه البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بينما تأهل مونتيري بصفته بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر الفريقان بشن الهجمات الخطيرة على المرميين.

وجاءت أولى الهجمات الخطيرة في الدقيقة الثالثة عندما سدد روجيلو فونيس لاعب فريق مونتيري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها على لطفي حارس الأهلي إلى ركلة ركنية لم تُستغل.

ورد الأهلي في الدقيقة الرابعة عندما انفرد أحمد عبد القادر باستيبان أندرادا حارس مونتريني، لكنه سدد كرة سهلة أبعدها الحارس.

بعد تلك الهجمة فرض فريق مونتيري سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم. في المقابل، تراجع لاعبو الأهلي إلى وسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وكاد مونتيري يسجل هدف التقدم في الدقيقة 12 من ركلة حرة خارج منطقة جزاء الأهلي من الناحية اليسرى وصلت إلى ماكسيمليانو ميزا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

واستمرت سيطرة فريق مونتيري على مجريات اللقاء، كما واصل محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي الأهلي.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29 التي كادت تشهد تسجيل الأهلي لهدف التقدم عندما مرر علي معلول كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها طاهر محمد طاهر بتسديدة مباشرة لكنها وصلت سهلة للحارس أندرادا.

وأهدر الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم عندما انفرد حسين الشحات وراوغ الحارس أندرادا ومرر كرة عرضية لم تجد من يقابلها، لتضيع أخطر فرص اللقاء.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

وجاءت بداية الشوط الثاني متوسطة المستوى مقارنة بما كانت عليه في بداية الشوط الأول، حيث انحصرت الكرة في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 54 التي شهدت تسجيل الأهلي هدف التقدم عقب كرة عرضية من الناحية اليسرى أبعدها أندرادا لتصل إلى محمد هاني على حدود منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة قوية عانقت الشباك.

وكثف فريق مونتيري محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما كاد يحدث في الدقيقة 56 من كرة عرضية ارتقى إليها لويس رومو وقابلها بضربة رأس لكن علي لطفي حوّلها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لم تُستغل.

وواصل مونتيري محاولاته الهجومية، واستمر الأهلي في الاعتماد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة، لكن كلا الفريقين فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.