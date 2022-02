بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف.. الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

صعد فريق الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات، بفوزه على مونتيري المكسيكي 1/صفر، السبت، في الدور الثاني من البطولة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد هاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع فريق بالميراس البرازيلي في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

🇪🇬 @AlAhly take down @Rayados 🇪🇬

Next up @Palmeiras in the semi-finals #ClubWC pic.twitter.com/JDaWTmJB5E

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 5, 2022