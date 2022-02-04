الحضري يكشف سرًّا بزجاجة ماء لحارس منتخب مصر ساعد في الفوز على الكاميرون (شاهد)

تحدث مدرب حراس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري، عن أحد أسرار الحارس محمد أبو جبل بعد تألقه أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مساء الخميس.

وقال “أوجّه تحية خاصة لحراس مرمى منتخب مصر لاجتهادهم في ظل الأحمال والضغط البدني الشديد عليهم”.

وأضاف “أبو جبل كان يحمل زجاجة، سأسميها زجاجة البركة، وسنكشف عن سرها في وقت لاحق”.

وأوضح الحضري أن “الجهاز الفني مترابط ويعمل لمصلحة المنتخب”، مضيفًا “لن نفرح طويلا وأمامنا 48 ساعة للتحضير للنهائي”.

كشف مدرب حراس مرمى الفراعنة عصام #الحضري عن سر الزجاجة التي كان يحملها الحارس #جابسكي #أبو_جبل قبل لعب ضربات الترجيح والتي تأهل بها الفراعنة إلى نهائي #كأس_الأمم_الأفريقية على حساب #أسود_الكاميرون#مصر_الكاميرون pic.twitter.com/LJ7TBX6n1s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 4, 2022

وتصدى الحارس محمد أبو جبل لركلتين ترجيحيتين ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على حساب الكاميرون صاحبة الضيافة، ليصارع المنتخب المصري منتخب السنغال على اللقب.

وخاضت مصر، البطلة 7 مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.