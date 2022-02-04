أمم أفريقيا.. مصر تطيح بالكاميرون بركلات الترجيح وتصعد لملاقاة السنغال في النهائي (فيديو)
بلغ المنتخب المصري نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون بفوزه على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) الخميس في نصف نهائي البطولة القارية على ملعب أوليمبي.
وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح.
وتألق حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل بتصديه لركلتي جزاء، كما أضاعت الكاميرون ركلة ثالثة لتصعد مصر إلى النهائي.
BIG MOOD 🇪🇬 pic.twitter.com/2B5hlZvtwN
— Champagnejuju (@jujuhabashy) February 3, 2022
كان من الممكن أن تسجل الكاميرون في الشوط الأول من ركلتين ركنيتين متتاليتين لكن ضربة رأس المدافع مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الدقيقة 18 وبعدها بدقيقة أهدر نفس اللاعب فرصة خطيرة بعد تعثر غريب أمام المرمى.
وأتيحت لمحمد صلاح أخطر محاولة لمصر بتسديدة مبكرة فوق المرمى.
واستغل نجم ليفربول تمريرة خاطئة لينفرد بالحارس أندريه أونانا الذي تقدم وأجهض الخطر بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.
ورد صمويل جويه أوم بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لامست قائم الحارس أبو جبل الذي خضع للعلاج أكثر من مرة في اللقاء.
صلاح كاد يباغت أونانا#كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_الكاميرون #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/4eJGaZ82EA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2022
وقبل نهاية الوقت الأصلي طرد الحكم الغامبي بكاري غاساما مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش، وسط جدل حول القرارات التحكيمية.
🟥 طرد مدرب المنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش من قبل الحكم الغامبي باكاري غاساما#كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_الكاميرون #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/TxjSFdRnZn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2022
وستلاقي مصر في المباراة النهائية السنغال الفائزة على بوركينا فاسو 3-1 أمس الأربعاء.
وستلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
وخاضت مصر، حاملة اللقب 7 مرات وهو رقم قياسي، وقتًا إضافيًا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوّقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور الـ16 أمام ساحل العاج.