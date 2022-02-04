أمم أفريقيا.. مصر تطيح بالكاميرون بركلات الترجيح وتصعد لملاقاة السنغال في النهائي (فيديو)

بلغ المنتخب المصري نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون بفوزه على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) الخميس في نصف نهائي البطولة القارية على ملعب أوليمبي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح.

وتألق حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل بتصديه لركلتي جزاء، كما أضاعت الكاميرون ركلة ثالثة لتصعد مصر إلى النهائي.

كان من الممكن أن تسجل الكاميرون في الشوط الأول من ركلتين ركنيتين متتاليتين لكن ضربة رأس المدافع مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الدقيقة 18 وبعدها بدقيقة أهدر نفس اللاعب فرصة خطيرة بعد تعثر غريب أمام المرمى.

وأتيحت لمحمد صلاح أخطر محاولة لمصر بتسديدة مبكرة فوق المرمى.

واستغل نجم ليفربول تمريرة خاطئة لينفرد بالحارس أندريه أونانا الذي تقدم وأجهض الخطر بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.

ورد صمويل جويه أوم بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لامست قائم الحارس أبو جبل الذي خضع للعلاج أكثر من مرة في اللقاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي طرد الحكم الغامبي بكاري غاساما مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش، وسط جدل حول القرارات التحكيمية.

وستلاقي مصر في المباراة النهائية السنغال الفائزة على بوركينا فاسو 3-1 أمس الأربعاء.

وستلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وخاضت مصر، حاملة اللقب 7 مرات وهو رقم قياسي، وقتًا إضافيًا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوّقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور الـ16 أمام ساحل العاج.