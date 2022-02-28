بوفون يمدّد عقده مع بارما الإيطالي ويواصل اللعب حتى سن 46 عامًا

مدّد نجم حراسة المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون تعاقده مع نادي بارما لكرة القدم حتى عام 2024، ليستمر بذلك في الملاعب الإيطالية حتى سن 46 عامًا من عمره.

ويقترب بوفون من عامه الـ27 في منافسات المحترفين.

وعاد بوفون العام الماضي إلى نادي بارما الذي ينافس في الدرجة الثانية، والذي خاض معه أول مباراة وهو بسن 17 عامًا في نوفمبر/تشرين الثاني 1995.

وأعلن النادي، اليوم الإثنين، أن الحارس مدّد عقده حتى 2024.

وقال بوفون في مؤتمر صحفي “ما أردته تحقق بالفعل، وأعتقد أن الرئيس والنادي أرادا ذلك أيضًا. أتمنى أن يكون هذا نفس شعور مشجعي النادي ومسؤولي المدينة”.

وفاز بوفون بـ10 ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وحقق الرقم القياسي لعدد المشاركات في هذه المسابقة برصيد 657 مباراة.

ولعب بوفون -المتوّج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم- 19 عامًا على فترتين مع يوفنتوس.

وقال كايل كراوس -رئيس نادي بارما- إن بوفون “حارس عظيم نفخر جميعًا بوجوده معنا”.