بسبب حربها على أوكرانيا.. الفيفا يتخذ قرارات ضد روسيا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأحد إنه لن ينظّم أي مباريات دولية في روسيا، ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه جزءًا من العقوبات بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا، بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم، وستقام مبارياته على ملاعب “محايدة” ومن دون جماهير.

وتأتي قرارات الفيفا بعد إلغاء العديد من الاتحادات الرياضية والأندية البطولات في روسيا، أو رفض مواجهة الفرق الروسية احتجاجًا على الحرب.

وقالت اتحادات التشيك وبولندا والسويد لكرة القدم إنها ترفض مواجهة روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

كما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن المنتخب الوطني لن يخوض أي مباريات ضد روسيا “في المستقبل القريب”.

وأضاف الفيفا في بيان “أولًا وأخيرًا يود الفيفا استنكار استخدام روسيا القوة في غزوها لأوكرانيا”.

ويوم الجمعة حثّت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية على نقل أو تأجيل منافستها المقررة في روسيا أو روسيا البيضاء.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine ▶️ https://t.co/JoHzwIajiX pic.twitter.com/BarqeIDYaP — FIFA Media (@fifamedia) February 27, 2022

الاتحاد البولندي يطالب بالمزيد

من جهته، انتقد رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم قرارات الفيفا التي وصفها الاتحاد الدولي بأنها “إجراءات أولية فورية”.

وكانت بولندا أعلنت أنها لن تواجه روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم في 24 مارس/آذار احتجاجًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

لكن سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي انتقد موقف الفيفا، ودعا لاستبعاد روسيا من كأس العالم.

وكتب كوليسا في حسابه في تويتر “قرار الفيفا اليوم غير مقبول تمامًا. ليس لدينا الرغبة في خوض هذه المباراة. موقفنا ما زال واضحًا، فالمنتخب البولندي لن يلعب ضد روسيا بغض النظر عن المسمى الذي ستلعب به”.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

وأضاف في بيان “لو كانت سياسة الفيفا بشأن حقوق الإنسان أكثر من مجرد كلمات على الورق، فالآن هو الوقت المناسب لتفعيلها واستبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر”.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة بعد دخول أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية يومه الخامس.