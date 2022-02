بسبب حربها على أوكرانيا.. الفيفا يتخذ قرارات ضد روسيا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأحد إنه لن ينظّم أي مباريات دولية في روسيا، ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه جزءًا من العقوبات بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا، بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم، وستقام مبارياته على ملاعب “محايدة” ومن دون جماهير.

وتأتي قرارات الفيفا بعد إلغاء العديد من الاتحادات الرياضية والأندية البطولات في روسيا، أو رفض مواجهة الفرق الروسية احتجاجًا على الحرب.

وقالت اتحادات التشيك وبولندا والسويد لكرة القدم إنها ترفض مواجهة روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

كما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن المنتخب الوطني لن يخوض أي مباريات ضد روسيا “في المستقبل القريب”.

وأضاف الفيفا في بيان “أولًا وأخيرًا يود الفيفا استنكار استخدام روسيا القوة في غزوها لأوكرانيا”.

ويوم الجمعة حثّت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية على نقل أو تأجيل منافستها المقررة في روسيا أو روسيا البيضاء.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine

▶️ https://t.co/JoHzwIajiX pic.twitter.com/BarqeIDYaP

— FIFA Media (@fifamedia) February 27, 2022