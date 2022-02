الفيفا يحظر روسيا من المنافسات الدولية مما يستبعدها من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

أعلن الاتحادان الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوربي للعبة (يويفا)، اليوم الإثنين، استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر.

وبموجب تلك الخطوة، سيتم استبعاد منتخب روسيا للرجال من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم (قطر 2022) بجانب استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في (يورو 2022).

ويترتب على هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من الدوري الأوربي، حيث كان من المقرر أن يلاقي لايبزج الألماني في دور الستة عشر.

كما أنهى يويفا علاقته بعملاق الطاقة شركة “غازبروم” المملوكة للحكومة الروسية التي كانت الراعي الرئيسي لدوري أبطال أوربا.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions

▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm

— FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022