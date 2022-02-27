للمرة التاسعة في تاريخه.. ليفربول يفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم (فيديو)

توّج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه إثر فوزه على تشلسي 11 /10 بركلات الترجيح، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة على استاد “ويمبلي” العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وسجّل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليًا.

وخاض الفريقان مباراة مثيرة ومتكافئة، وألغيت أربعة أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددًا كبيرًا من الفرص السهلة.

وبعد 21 ركلة ناجحة، أطاح حارس تشيلسي البديل بالكرة عاليًا ليفوز ليفربول بأول كأس محلية تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الرابطة.

وخيّم التعادل السلبي على الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة رغم الفرص العديدة التي سنحت للفريقين، وكان منها أكثر من هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ومع انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ماراثون ركلات الترجيح، سجل لليفربول كل من جيمس ميلنر وفابينيو وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ودييجو جوتا وديفوك أوريجي وأندي روبرتسون وهارفي إليوت وإبراهيما كوناتي وحارس المرمى كاومهين كيلر.

وسجل لتشلسي كل من ماركوس ألونسو وروميلو لوكاكو وكاي هافيرتز ورييس جيمس وجورجينهو وأنطونيو روديجير ونجولو كانتي وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا وتريفو تشالوباه، وأهدر حارس المرمى كيبا أريزابالاجا (الركلة الحادية عشرة التي أطاح بها عاليًا).