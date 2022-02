للمرة التاسعة في تاريخه.. ليفربول يفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم (فيديو)

توّج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه إثر فوزه على تشلسي 11 /10 بركلات الترجيح، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة على استاد “ويمبلي” العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وسجّل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليًا.

وخاض الفريقان مباراة مثيرة ومتكافئة، وألغيت أربعة أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددًا كبيرًا من الفرص السهلة.

وبعد 21 ركلة ناجحة، أطاح حارس تشيلسي البديل بالكرة عاليًا ليفوز ليفربول بأول كأس محلية تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الرابطة.

WE ARE THE CARABAO CUP WINNERS!!! 😍🏆 #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/HDAq8DpkUa

— Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022