فرّقتهما الكرة وجمعهما الوطن.. خصمان أوكرانيان يتعاضدان وسط الملعب (فيديو)

التقطت عدسات المصورين لحظات مؤثرة بين نجمي أوكرانيا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لاعب مانشستر سيتي أوليكسندر زينتشينكو، ولاعب فريق إيفرتون فيتالي ميكولينكو.

وتوجه زينتشينكو صوب ميكولينكو من الفريق الخصم، وسط تصفيق حار من الجماهير في الملعب خلال عمليات الإحماء التي سبقت مباراة الفريقين، أمس السبت.

لحظة مؤثرة بين نجمي أوكرانيا في الدوري الإنكليزي وسط تحية من الجماهير في الملعب

خلال عمليات الإحماء للفريقين، توجه لاعب مانشستر سيتي النجم الأوكراني، أوليكسندر زينتشينكو، نحو مواطنه، فيتالي ميكولينكو، لاعب إيفرتون، حيث تعانقا بسبب مشاركتهما تلك المباراة بينما بلدهما في حرب pic.twitter.com/38K4uaJ4rC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عناقًا بين اللاعبيْن اللذين يشاركان في المباراة بينما بلدهما في حرب.

وملأت أجواء التضامن مع أوكرانيا المدرجات، إذ حمل الجمهور عَلم البلد الواقع تحت القصف الروسي، وطالبوا بإيقاف الحرب، ولبس اللاعبون قمصانًا عليها عَلم أوكرانيا.

The Club, players and fans are together in standing with Ukraine. 💙💛 pic.twitter.com/7v0xXYF8Iu — Everton (@Everton) February 26, 2022

واستضاف فريق إيفرتون منافسه مانشستر سيتي على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 لصالح الضيف.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهمًا ما سمّاها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.