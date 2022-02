فرّقتهما الكرة وجمعهما الوطن.. خصمان أوكرانيان يتعاضدان وسط الملعب (فيديو)

التقطت عدسات المصورين لحظات مؤثرة بين نجمي أوكرانيا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لاعب مانشستر سيتي أوليكسندر زينتشينكو، ولاعب فريق إيفرتون فيتالي ميكولينكو.

وتوجه زينتشينكو صوب ميكولينكو من الفريق الخصم، وسط تصفيق حار من الجماهير في الملعب خلال عمليات الإحماء التي سبقت مباراة الفريقين، أمس السبت.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عناقًا بين اللاعبيْن اللذين يشاركان في المباراة بينما بلدهما في حرب.

وملأت أجواء التضامن مع أوكرانيا المدرجات، إذ حمل الجمهور عَلم البلد الواقع تحت القصف الروسي، وطالبوا بإيقاف الحرب، ولبس اللاعبون قمصانًا عليها عَلم أوكرانيا.

The Club, players and fans are together in standing with Ukraine.

— Everton (@Everton) February 26, 2022