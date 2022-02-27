بسبب الحرب على أوكرانيا.. الاتحاد الدولي للجودو يعلّق الرئاسة الفخرية لبوتين

ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على الأحداث الرياضية العالمية خاصة المقرر إقامتها في روسيا أو تكون موسكو طرفا فيها.

وأعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، إيقاف رئيسه الشرفي فلاديمير بوتين رئيس روسيا بعد الحرب على أوكرانيا المجاورة.

وقال بيان للاتحاد الدولي “في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين”.

وقال الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، إنه ألغى بطولة غراند سلام 2022 في مدينة كازان الروسية التي كان مقررا إقامتها ما بين 20 و22 مايو/أيار المقبل.

إلغاء تأشيرات

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، أمس السبت، إن لندن ألغت تأشيرة دخول منتخب بيلاروسيا لكرة السلة بسبب دور بلاده في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل (رويترز)

وأشارت باتل إلى أن منتخب بيلاروسيا كان سيخوض مباراة في نيوكاسل شمالي بريطانيا اليوم الأحد.

مانشستر يونايتد

وأعلن مانشستر يونايتد الانسحاب من عقد رعاية مع الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت).

وقال متحدث باسم النادي “في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا قررنا الانسحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت. نتفهم قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث”.

نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية

وحثت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الجمعة، الاتحادات الرياضية الدولية على نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية المخطط لها حاليا في روسيا أو بيلاروسيا.

وقالت اللجنة في بيان “المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قرر اليوم الإدانة الشديدة لخرق الحكومة الروسية وأيضا حكومة بيلاروسيا للهدنة الأولمبية”.

كما قال المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إنه لا ينبغي رفع العلمين الوطنيين لروسيا وبيلاروسيا في الأحداث الرياضية الدولية.

نقل نهائي دوري أبطال أوربا

وقال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الجمعة، إنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا 2022 في باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

وقال اليويفا أيضا إنه قرر إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في البطولات الأوربية في ملاعب محايدة بدلا من ملاعبها “حتى إشعار أخر”.

وأضاف الاتحاد القاري أن نهائي دوري أبطال أوربا سيقام في الملعب الوطني لفرنسا (ستاد دو فرانس) بالعاصمة باريس في 28 مايو/أيار المقبل.

فورمولا 1 تلغي سباق روسيا

وقالت بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1) للسيارات في بيان يوم الجمعة، إنها قررت إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى للعام الحالي، وأكدت أنه من “المستحيل” إقامة السباق بعد غزو القوات الروسية لجارتها أوكرانيا.

وكان من المقرر إقامة السباق الروسي الذي انضم إلى جدول البطولة عام 2014 في حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

بولندا والسويد ترفضان اللعب

وقال الاتحادان البولندي والسويدي لكرة القدم إنهما سيرفضان اللعب مع روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم في مارس/آذار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تستقبل روسيا منتخب بولندا في ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس على أن يلتقي الفائز منهما مع السويد أو التشيك في 29 من الشهر نفسه.

وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد السويدي أنه لن يواجه روسيا بغض النظر عن مكان إقامة المباراة.

وقال رئيس الاتحاد كارل-إيريك نيلسون “الغزو غير القانوني والظالم للغاية لأوكرانيا يجعل كل المواجهات الكروية مع روسيا مستحيلة.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت بولندا والسويد وجمهورية التشيك بيانا مشتركا طالبت فيه بعدم السماح لروسيا بضيافة أي مباريات في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

تطوع في قوات الاحتياط

وأعلن لاعب التنس الأوكراني السابق سيرجي ستاخوفسكي انضمامه إلى قوات الاحتياط بجيش بلاده الأسبوع الماضي قبل الغزو الروسي على الرغم من افتقاره إلى الخبرة العسكرية.

وقال ستاخوفسكي -الذي فاز بأربعة ألقاب في بطولات المحترفين وحقق انتصارا مفاجئا على روجر فيدرر في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون عام 2013، يوم السبت- إنه مستعد لحمل السلاح للدفاع عن أوكرانيا.

كما انضم بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل فلاديمير كليتشكو إلى جيش الاحتياط الأوكراني هذا الشهر، قائلا إن حبه لبلاده يحتّم عليه الدفاع عنها.