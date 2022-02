موسكو تواجه عزلة رياضية.. إلغاء بطولات ونقل مباريات ومانشستر يونايتد ينفصل عن شركة روسية

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، اليوم الجمعة، إنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا 2022 في باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال اليويفا أيضا إنه قرر إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في البطولات الأوربية في ملاعب محايدة بدلا من ملاعبها “حتى إشعار آخر”.

وأضاف الاتحاد القاري أن نهائي دوري أبطال أوربا سيقام في الملعب الوطني لفرنسا (ملعب دو فرانس) بالعاصمة باريس، في 28 مايو/أيار المقبل.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement ⬇️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022

وقدم اليويفا الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب ما قدمه من “دعم والتزام شخصي” في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وأكد اليويفا أنه “سيدعم بصورة كاملة الجهود التي تقوم بها أطراف متعددة لتأمين سلامة لاعبي كرة القدم وأسرهم في أوكرانيا الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية ودمار وتشريد”.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 25, 2022

وأيدت نادين دوريس وزيرة الثقافة البريطانية المسؤولة عن الرياضة قرار اليويفا قائلة إنه “لا يجب السماح لروسيا باستغلال الأحداث الرياضية والثقافية لتبرير هجومها غير المبرر والمدبر والذي لا داعي له ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة”.

وعقب القرار قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين عبر تقنية الفيديو “من المؤسف اتخاذ مثل هذا القرار. كان من الممكن لسان بطرسبرغ تهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم مهرجان كروي”.

وانتقد رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف -وهو عضو في اللجنة التنفيذية لليويفا أيضا- قرار الاتحاد الأوربي.

وقال في بيان عبر موقع الاتحاد الروسي على الإنترنت “نعتقد أن قرار نقل نهائي دوري الأبطال اتخذ لأسباب سياسية”، مشيرا إلى تمسك الاتحاد دائما بمبدأ “فصل الرياضة عن السياسة، ومن ثم فلا يمكنه دعم هذا القرار”.

وأضاف البيان أن الاتحاد الروسي لكرة القدم لا يؤيد أيضا “القرار الخاص بنقل أي مباريات تخص فرق روسية إلى ملاعب محايدة لأن ذلك يتعارض مع المبادئ ويضر بمصالح اللاعبين والمدربين والجمهور”.

Александр Дюков по итогам экстренного заседания исполкома УЕФА – Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала ЛЧ продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики». Подробнее: https://t.co/swOkmXPXmj pic.twitter.com/uKkfhKPJFi — РФС (@rfsruofficial) February 25, 2022

وجاء قرار نقل المباراة النهائية من المدينة الروسية بعد أن طلب عدد من أعضاء البرلمان الأوربي من اليويفا، أمس الخميس، تغيير مكان إقامة المباراة وعدم إقامة أي بطولات دولية في مدن روسية.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتقرر فيها نقل النهائي، حيث جرى نقله في النسختين الماضيتين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وسبق لباريس أن استضافت نهائي البطولة الأوربية 5 مرات، من بينها نهائي النسخة الأولى عام 1965، كما استضافت النهائي في 1975 و1981 في ملعب حديقة الأمراء وفي 2000 و2006 في ملعب فرنسا.

وسيكون على الفرق الروسية والأوكرانية المشاركة في المنافسات الأوربية خوض مبارياتها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر.

وسيؤثر القرار في سبارتاك موسكو الروسي المنافس في الدوري الأوربي، وسيؤثر في مباريات منتخبي روسيا وأوكرانيا في النسخة المقبلة من دوري أمم أوربا، التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل.

ومن المفترض أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي بينما يحل منتخب أوكرانيا ضيفا على نظيره الاسكتلندي، في مارس/آذار المقبل، في قبل نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، لكن هذه المنافسات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وطالبت بولندا والسويد والتشيك، المنافسون المحتملون لروسيا في نهائي الملحق الفاصل، بنقل المباريات من روسيا.

وفي السياق، قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه انسحب من عقد رعاية مع الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم النادي إنه يتفهم “قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث”.

ومنعت بريطانيا شركة (إيروفلوت) من الهبوط في مطاراتها بعد سحب ترخيص عمل الشركة في بريطانيا نتيجة للغزو.

وكان يونايتد يرتبط بعقد رعاية مع الخطوط الروسية في 2013 بعد انتهاء الشراكة مع الخطوط التركية.

وانتقدت الكثير من الهيئات والمؤسسات الرياضية روسيا لغزوها أوكرانيا المجاورة، ودعت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات إلى نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية من روسيا أو روسيا البيضاء.

وقالت اللجنة في بيان “عليهم أن يأخذوا في الحسبان خرق حكومتي روسيا وروسيا البيضاء للهدنة الأولمبية وإعطاء الأولوية المطلقة لسلامة وأمن الرياضيين”.

IOC Executive Board urges all International Federations to relocate or cancel their sports events currently planned in Russia or Belarushttps://t.co/w3zJFhiWpc — IOC MEDIA (@iocmedia) February 25, 2022

وأعلن منظمو بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى الذي كان من المقرر أن يقام في مدينة سوتشي، في 25 سبتمبر/أيلول القادم.

وأعلن الاتحاد الدولي للتزلج، اليوم الجمعة، تأجيل عدد من المنافسات التي كان من المفترض أن تقام في روسيا.

وقال بيان للاتحاد “إنه من أجل سلامة جميع المشاركين وللحفاظ على نزاهة كأس العالم، فإن كل الأحداث التي كان مقررا إقامتها في روسيا بداية من الآن وحتى نهاية موسم 2021-2022 سيتم إلغاؤها أو نقلها لمكان آخر”.

وكان الاتحاد الألماني للتزلج ذكر بالفعل أنه حتى إشعار آخر فإن رياضيه لن يشاركوا في الأحداث التي تقام في روسيا أو أوكرانيا.