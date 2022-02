حصار لاعبين وتعليق بطولات وبرشلونة يرفض السفر.. هكذا أثر الغزو الروسي لأوكرانيا في الرياضة

ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على الرياضة والرياضيين، فمن حصار لاعبين إلى تعليق بطولات، ومطالبات دولية بعدم إقامة منافسات دولية في روسيا.

وأدانت اللجنة الأولمبية الدولية الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعا الألماني توماس باخ رئيس اللجنة إلى عودة السلام مرة أخرى.

وذكر بيان اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، أنها “تدين بشدة انتهاك الهدنة الأولمبية من قبل الحكومة الروسية”، وهو ما عبّر عنه رئيس اللجنة “في خطاباته خلال حفل افتتاح وختام الدورة الأولمبية”.

وبدأت الهدنة الأولمبية المدعومة من الأمم المتحدة قبل 7 أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين، والتي جرت بين 4 و20 فبراير/شباط الجاري، وتستمر لمدة 7 أيام بعد ختام دورة الألعاب البارالمبية التي تقام خلال المدة من الرابع وحتى 13 مارس/آذار المقبل.

IOC strongly condemns the breach of the Olympic Truce https://t.co/nDqGh7PIxR

وفي أوكرانيا، أعلنت رابطة الدوري المحلي تعليق منافسات البطولة لمدة 30 يومًا بسبب الغزو الروسي للبلاد.

وأقيمت 18 جولة من بطولة الدوري الأوكراني حتى الآن، ويتصدر شاختار دونيتسك الترتيب برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منافسه دينامو كييف.

وفي أوكرانيا أيضًا، ناشدت مجموعة من لاعبي كرة القدم البرازيليين المحترفين هناك حكومة بلادهم إنقاذهم بعد الغزو الروسي، اليوم الخميس.

وطلب عدد من اللاعبين، في مقطع فيديو سجّل في فندق حيث تجمعوا مع عائلاتهم، من السلطات البرازيلية إنقاذهم.

وأوضح أعضاء المجموعة أنهم اجتمعوا في الفندق لمناقشة كيفية الخروج من هذا المأزق.

وقال أحدهم “هناك نقص في الوقود في المدينة، الحدود مغلقة، والمجال الجوي مغلق، لا يمكننا الخروج”.

ويحترف معظم اللاعبين مع نادي شاختار دونيتسك الواقع في شرق البلاد، إذ لديه أكثر من 10 لاعبين برازيليين في التشكيلة.

وقالت الخارجية البرازيلية في وقت لاحق إن السفارة في كييف “مفتوحة وملتزمة بمساعدة مواطنيها”.

وحثّت السفارة، دون الإشارة إلى أي أفراد أو مجموعات، البرازيليين على البقاء على اتصال يومي بالسفارة، وقالت إنه يتعين على الموجودين في شرق البلاد الانتقال إلى العاصمة كييف إذا كان ذلك آمنًا.

وأوضحت أنه يوجد ما يقرب من 500 مواطن برازيلي في أوكرانيا.

وفي بيان ثلاثي، قالت اتحادات بولندا والسويد وجمهورية التشيك لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة مباريات بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد غزو أوكرانيا.

وتستعد روسيا لاستضافة بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/آذار، وإذا تقدم منتخبها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي يوم 29 من الشهر نفسه.

وذكرت الاتحادات في بيان مشترك أنه “يترتب على التصعيد العسكري الذي نلاحظه عواقب خطيرة وسلامة أقل لمنتخباتنا الوطنية ووفودنا الرسمية”.

وطالب الثلاثي الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوربي (اليويفا) بتدخل فوري وتقديم حلول بديلة تتعلق بأماكن مباريات ملحق التصفيات.

The football associations of the Czech Republic, Poland and Sweden demand moving the possible World Cup play-off match from Russia.

All three associations made this common decision during Thursday's meeting and informed both FIFA and UEFA about this requirement. https://t.co/umYNUTltIr

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) February 24, 2022