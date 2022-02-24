صلاح يقود ليفربول لاكتساح ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين، وصنع هدفًا ثالثًا ليقود فريقه ليفربول لتشديد الخناق على مانشستر سيتي في سباق المنافسة الساخنة بينهما على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الكاسح 6-صفر على ضيفه ليدز يونايتد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 60 نقطة، ليقلّص الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي (المتصدّر) إلى 3 نقاط فقط.

ليفربول يتجاوز ليدز بنصف دزينة وصلاح يتألق وتوتنهام ينتكس مجدداً ⏯️ شاهد ملخص وأهداف المباراة 👇#الدوري_الإنكليزي https://t.co/OT9yYVHHFk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2022

في المقابل، تجمّد رصيد ليدز يونايتد، الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما سبق له التسجيل في مرمى إنتر ميلان الإيطالي بدوري الأبطال ونوريتش سيتي في المرحلة الماضية بالدوري الإنجليزي.

وأضاف المدافع الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 30 من متابعة لتمريرة سحرية من صلاح، الذي عاد للتسجيل مجددًا، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أخرى.

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ماتيب يلعب دور المهاجم ويسجل هدفاً بعد تبادل رائع للكرة مع محمد صلاح #الدوري_الإنكليزي #ليفربول_ليدز pic.twitter.com/xq96nBYDIO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2022

وبهذه الثنائية، واصل صلاح تحليقه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا، متفوقًا بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه البرتغالي دييغو جوتا، زميله في ليفربول، الذي غاب عن مباراة اليوم بداعي الإصابة.

وأضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدفين الرابع والخامس لليفربول في الدقيقتين 80 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، فيما اختتم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مهرجان الأهداف الحمراء في المباراة بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

وكان مقررًا أن تجرى المباراة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، غير أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل اللقاء بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت بين لاعبي ليدز.