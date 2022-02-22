هل تنقل الأزمة الأوكرانية الروسية نهائي دوري أبطال أوربا 2022؟

يواجه الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) انتقادات حادة بعدما كرر التأكيد على أنه لا يعتزم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا المقررة في 28 مايو/أيار المقبل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وفرضت دول غربية عقوبات ضد روسيا بعد اعترافها بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم بنشر قوات بهما.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن اليويفا سيعقد اجتماعا آخر لبحث الوضع، لكنه أصدر في وقت سابق بيانا مماثلا للبيان الذي أصدره مطلع هذا الأسبوع.

وذكر اليويفا في بيان أنه “يراقب الوضع باستمرار وعن كثب. في الوقت الحالي، ليس من المخطط له تغيير موقع استضافة المباراة”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد قرار موسكو.

وذكر جونسون أمام البرلمان أنه “من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا… بعد غزو دولة ذات سيادة”.

وقالت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية إن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم.

وكتبت الوزيرة البريطانية على تويتر “لدي مخاوف كبيرة بخصوص الأحداث الرياضية المقرر إقامتها في روسيا مثل نهائي دوري الأبطال، وسنناقش ذلك مع السلطات المعنية”.

وأضافت “لن نسمح للرئيس بوتين باستغلال الأحداث على الصعيد العالمي لإضفاء الشرعية على غزوه غير القانوني لأوكرانيا”.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies. We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine. — Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022

وكتب توم توجندهات عضو البرلمان البريطاني والذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم: “هذا قرار مخز. لا يفترض باليويفا أن يوفر غطاء لديكتاتورية عنيفة”.

وسبق أن نقل (يويفا) نهائي دوري الأبطال في النسختين الماضيتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي ضمن المشاركين في المنافسات الأوربية، وسيحل ضيفا على ريال بيتيس الإسباني في إياب الملحق الفاصل للدوري الأوربي بعد غد الخميس، ومن المقرر حتى الآن أن تقام المباراة في موعدها.

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم 2018 ومن المقرر أن تحتضن أحد سباقات سيارات فورمولا1- في سوتشي في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكر نادي شالكه، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، والذي يرعاه الفرع الألماني لشركة “غازبروم” الروسية العملاقة، إنه يتابع الأحداث في أوكرانيا “بقلق بالغ”.

وذكر النادي في بيان إنه “سيراقب ويقيم أي تطورات، ويدعو بقوة إلى السلام من أجل حماية المتضررين من الأزمة”.

وأشار النادي إلى أنه “يدرك دوره الخاص بين الأندية الرياضية الألمانية”، وأن “المسؤولين في النادي في حوار متواصل مع الراعي الرئيسي للنادي منذ فترة طويلة”.

بدوره، ذكر الاتحاد الدولي لكرة الطائرة أنه لا يفكر حاليا في سحب استضافة بطولة العالم المقررة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في الاتحاد قوله إن “الاتحاد الدولي لكرة الطائرة يعتقد أنه يجب أن تظل الرياضة دائما منفصلة عن السياسة، لكننا نراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة ورفاهية جميع المشاركين في بطولاتنا، وهو ما يحظى بالأولوية لدينا”.