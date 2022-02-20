ليفربول الإنجليزي يحتفل بالهدف 150 لمحمد صلاح بطريقة خاصة.. ماذا فعل؟ (فيديو)

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بالهدف 150 لنجمه المصري محمد صلاح بطريقة مختلفة، وذلك عقب إحراز “الملك المصري” ذلك الهدف، أمس السبت، خلال مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، والتي انتهت بفوز أبناء يوجين كلوب بثلاثية مقابل هدف واحد.

وجاء احتفال ليفربول بهدف نجمه الأول على طريقة خاصة، إذ استعرض النادي الهدف من جميع زوايا ملعب الفريق (أنفيلد).

ونشر حساب ليفربول الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، مقطعًا مصوّرًا للهدف الثاني الذي أحرزه صلاح في شباك نورويتش، ووصل من خلاله إلى هدفه الـ150 بقميص الريدز، وأصبح النجم المصري ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم بعد روجر هانت.

⚽️ مـ0ـحـ5ـمـ1ـد ⚽️ الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lVpQqgebzs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

وعلّق حساب ليفربول الناطق بالعربية على الفيديو “هدف ملكي خرافي يستحق أن نستمتع به بطريقة خاصة، السيدات والسادة، نقدم لكم هدف الملك المصري صلاح الـ150 مع ليفربول من جميع الزوايا المٌمكنة”.

هدف ملكي خرافي يستحق أن نستمتع به بطريقة خاصة ✨ السيدات والسادة، نقدم لكم هدف الملك المصري @MoSalah الـ 150 مع ليفربول من جميع الزوايا المٌمكنة 👑🇪🇬 مقدم لكم من @Sonos 📹 pic.twitter.com/BSaSKbsTy1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 20, 2022