تحديًا للإعاقة.. شباب سلبت الحرب أجزاءً من أجسادهم يمارسون كرة القدم شمالي سوريا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مجموعة من الشباب السوري مبتوري الأطراف يلعبون مباراة كرة القدم بمهارة عالية، في مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا.

واستعان الشباب بالعكاكيز للتمكن من الحركة في الملعب، تحت تصفيقات الحاضرين.

ونشر الناشط السوري عبيدة الحياني عبر حسابه على فيسبوك المقطع الذي ظهر فيه الشباب وهم يتحدّون إعاقتهم.

أفقدت الحرب هؤلاء الشباب أطرافًا من جسمهم لكنها لم تفقدهم شغفهم بالمستديرة.

وأظهرت إحدى لقطات الفيديو أحد اللاعبين وهو يسدد هدفا في مرمى الخصم وحارسه الذي يلعب بيد واحدة.