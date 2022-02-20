بثلاثة أهداف لاثنين.. توتنهام يُسقط سيتي في معقله ويفتح باب المنافسة على مصراعيه (فيديو)

فتح هدف هاري كين في الوقت المحتسب بدل الضائع باب المنافسة على مصراعيه بعدما قاد توتنهام هوتسبير للفوز 3-2 على مضيفه مانشستر سيتي في مواجهة حبست الأنفاس باستاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ومنح كين التقدم 2-1 لصالح توتنهام في الدقيقة 59 لكن لمسة يد من كريستيان روميرو سمحت للبديل رياض محرز بإدراك التعادل لمتصدر الدوري من علامة الجزاء في الدقيقة 92.

وبدا سيتي الأوفر حظا لانتزاع هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن هدف كين بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع منح توتنهام ثاني انتصار هذا الموسم في الدوري على سيتي بعد تغلّبه على متصدر الدوري في الجولة الافتتاحية للموسم.

وكان توتنهام قد تقدم على نحو مفاجئ في الدقيقة الرابعة عندما سجل ديان كولوسيفسكي هدفه الأول في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ انضمامه على سبيل الإعارة من يوفنتوس لكن إيلكاي جندوجان عادل النتيجة قبل الاستراحة.

وبهزيمة سيتي -وهي الثالثة له فقط في الدوري هذا الموسم- أصبح متقدما بست نقاط فحسب على ليفربول الذي تتبقى له مباراة إضافية بعد فوزه على نوريتش سيتي في وقت سابق اليوم.

وقال جندوجان “اعتقدنا أننا أنقذنا نقطة. إذا نظرت إلى المباراة بأكملها، كنا نستحق الفوز. لكن كرة القدم أحيانا مجنونة واليوم ارتكبنا أخطاء سهلة”.

ولم يشارك كين في انتصار توتنهام على سيتي في أغسطس/آب الماضي، عندما كان مهاجم إنجلترا ينتظر الانتقال في صفقة ضخمة من شمال لندن إلى فريق المدرب بيب جوارديولا حامل اللقب.

وفي مباراة السبت قدّم كين أداء مذهلا من كافة الجوانب ليُظهر لسيتي ما فاته.

وكان يمكن أن تنتهي المباراة وفي رصيد كين أربعة أهداف لكن إيدرسون حارس سيتي أنقذ فرصة من أمام المهاجم الدولي الإنجليزي من مسافة قريبة كما أُلغي له هدف آخر بداعي التسلل عندما كان توتنهام متقدما 2-1.

لكن بعدما بدا أن محرز حرم فريق المدرب أنطونيو كونتي من الانتصار، تدخّل كين لينعش آمال فريقه في سباق المركز الرابع بعد ثلاث هزائم متتالية.

انتصار مميز

وقال كين “كان علينا أن نجد طريقة لإعادة موسمنا إلى المسار الصحيح. إنه ملعب صعب حقا وأمام أحد أفضل الفِرق في العالم، لكن تحقيق هذه النتيجة كان أمرا مميزا حقا”.

وانتصر سيتي في 14 من آخر 15 مباراة له في الدوري، وتعادل في واحدة، ليسيطر على سباق اللقب.

ومع تراجع توتنهام في الآونة الأخيرة، كان سيتي يتوقع أن يستعيد فارق النقاط التسع في الصدارة.

لكن توتنهام أثبت في العديد من المناسبات أنه عقبة أمام سيتي وسرعان ما تقدم بعد هدف تم تنفيذه بصورة جيدة.

ووضعت تمريرة رائعة من كين الجناح سون هيونج-مين أمام المرمى من اليسار، ومرر اللاعب الكوري الجنوبي إلى كولوسيفسكي ليضع الكرة بهدوء في شباك إيدرسون.

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لوريس يستعرض مهاراته بتصدٍّ خرافي لتسديدة في غاية الروعة من غوندغان !!#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي_توتنهام pic.twitter.com/ForOOFiG2u — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2022

ورد سيتي بهجوم عنيف وارتدت تسديدة لجندوجان من إطار المرمى.

لكن خطأ من حارس توتنهام هوجو لوريس أعطى سيتي فرصة التعادل.

ولم يستطع الحارس الفرنسي الإمساك بكرة خطيرة أرسلها رحيم سترلينج نحو كيفن دي بروين وسقطت الكرة أمام جندوجان ليدرك التعادل.

وسيطر سيتي على اللعب في الشوط الثاني وبدا أنها مسألة وقت قبل أن يتقدم.

لكن توتنهام كان خطيرا دائما في الهجمات المرتدة، ومن واحدة من انطلاقاته النادرة إلى الأمام تعاون سون مع رايان سيسينيون قبل أن تذهب تمريرة اللاعب الكوري إلى كين ليضع الكرة في مرمى إيدرسون.

😲 فرحة جنونية لأنطونيو كونتي تحت أنظار بيب غوارديولا 🤯 يا لها من مباراة مثيرة#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/nonl25yhgX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2022

وتدخّل إيدرسون ليحرم كين من التسجيل مرة أخرى بعد دقائق قليلة ثم أُلغي هدف سجله مهاجم إنجلترا في الدقيقة 73 بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد بسبب تسلل في بداية اللعبة.

وعندما انزلق روميرو ليتصدى لتسديدة برناردو سيلفا واصطدمت الكرة بذراعه، تم دعوة الحكم أنطوني تيلور لمشاهدة الواقعة في الشاشة الموجودة خارج الملعب، وعاد ليشير إلى علامة الجزاء ويمنح سيتي فرصة التعادل.

وسدد محرز الكرة في سقف المرمى بعيدا عن متناول لوريس، لكن كان هناك لدغة في النهاية من جانب توتنهام حيث وصلت تمريرة كولوسيفسكي العرضية إلى كين الذي أظهر قوة كبيرة ليسجل هدف الفوز.