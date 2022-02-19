بثلاثة أهداف لواحد.. ليفربول يقلب تأخره إلى فوز مستحق على نوريتش سيتي (فيديو)

قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه نوريتش سيتي إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة 62 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

وافتتح نوريتش سيتي التسجيل بهدف أحرزه المهاجم الكوسوفي ميلوت راشيكا في الدقيقة 48 بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي رغم فرص عدة أهدرها ليفربول.

واستطاع “الريدز” تعديل الكفة سريعًا بهدف للسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 64، قبل أن يُسجل المصري محمد صلاح هدفًا ثانيًا وضع به فريقه في المقدمة بعد 3 دقائق فقط.

وبحلول الدقيقة 81، أكد الوافد الجديد الكولومبي لويس دياز تفوّق ليفربول بهدف ثالث افتتح به سجله التهديفي مع فريقه الجديد بعدما انضم إليه في سوق الانتقالات الشتوية الأخير قادمًا من بورتو البرتغالي.

مانيه وصلاح يساهمان في فوز ليفربول على نوريتش ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_نورويتش https://t.co/nEGuERnhwX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2022

وعزز ليفربول بهذا الفوز موقعه في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 17 نقطة وظل قابعًا في أسفل الترتيب.

🤯 ساديو ماني يضرب بكرة في غاية من الروعة .. مقصية من كوكب آخر#ليفربول_نورويتش | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/M98aEe1Gu9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2022

وفي التوقيت نفسه، جرت مباراة أخرى جمعت كريستال بالاس وضيفه تشلسي الذي استطاع خطف الفوز قبل دقيقة واحدة من النهاية بهدف أحرزه المغربي حكيم زياش.

وبلغ رصيد تشلسي 50 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما بقي كريستال بالاس عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث عشر. ​​​​​​​

وعرفت مباريات اليوم أيضًا، تعادل وست هام على أرضه مع نيوكاسل بهدف لمثله، وفوز أرسنال على ضيفه برينتفورد بهدفين لواحد، وبيرنلي على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، في حين سقط أستون فيلا في معقله أمام واتفورد بهدف وحيد.