شاهد: رياح قوية تتسبب في تحويل رحلة فريق مانشستر سيتي إلى ليفربول

تداولت صحف ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة هبوط الطائرة التي كانت تقل فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أثناء عودته من البرتغال.

ويظهر المقطع الطائرة وهي متوقفة في الهواء بسبب الرياح القوية ثم تأرجحها خلال محاولة الهبوط، قبل أن يقرر قائدها أن يرتفع بها.

Winds from #StormDudley forced a plane carrying the Manchester City team to abort a landing. #StormEunice is due to hit the UK on Friday pic.twitter.com/BIcC5HzZsb

