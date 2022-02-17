رياضة|بريطانيا

شاهد: رياح قوية تتسبب في تحويل رحلة فريق مانشستر سيتي إلى ليفربول

مانشستر سيتي طائرة
طائرة فريق مانشستر سيتي بعد هبوطها في ليفربول (تويتر)
17/2/2022

تداولت صحف ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة هبوط الطائرة التي كانت تقل فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أثناء عودته من البرتغال.

ويظهر المقطع الطائرة وهي متوقفة في الهواء بسبب الرياح القوية ثم تأرجحها خلال محاولة الهبوط، قبل أن يقرر قائدها أن يرتفع بها.

وقال النادي في بيان إنه تم تحويل مسار الطائرة التي نقلت الفريق الأول من لشبونة إلى ليفربول، مضيفًا أنها “هبطت بسلام”.

وتغلب السيتي 5-صفر على سبورتنغ البرتغالي في ذهاب دور 16 في لشبونة، الثلاثاء، وستقام مباراة العودة على ملعبه في التاسع من مارس/آذار المقبل.

ويستضيف السيتي، الذي يتصدّر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، توتنهام هوتسبر يوم السبت القادم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات