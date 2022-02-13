رياضة|الولايات المتحدة

سرقة “تميمة” فريق بيسبول أمريكي تشعل المنصات و”الحظ السيئ” يلاحق اللص (فيديو)

فقدان تميمة المخلل الشهيرة الخاصة بفريق بيسبول أمريكي (مواقع)
13/2/2022

وثّقت كاميرا مراقبة عملية سرقة تعرّض لها مكتب فريق بورتلاند للبيسبول بولاية أوريغون الأمريكية، حيث سُرقت تميمة (المخلل) التي يشتهر بها الفريق ويطلق عليها (ديلون تي بيكل).

وظهر خلال اللقطات المصورة رجل وهو يحمل حقيبة سفر كبيرة خارج مكتب الفريق دون أن يتمكن أحد من التعرف عليه، وطلب فريق البيسبول مساعدة الجمهور لاستعادتها.

وتُعد هذه السرقة للتميمة هي الثانية خلال أيام معدودة، بعدما أعلن الفريق فقدانها في مكان ما بمطار (جون إف كينيدي).

وبدأت مشكلة اختفاء تميمة الحظ (ديلون تي بيكل) للمرة الأولى، عندما توجهت إلى دومينيكا للمشاركة في فعاليات بطولة رابطة بيسبول الكاريبي، وكان من المقرر عودتها إلى مدينة أوريغون مرورًا بنيويورك مع نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وآنذاك، نشر الفريق بعض الأخبار المتناقضة عن ضياع التميمة في مكان ما بمطار (جون إف كينيدي) الدولي.

وقال الفريق على تويتر إن التميمة “مفقودة” وأطلق حملة للبحث عنها أو الإدلاء بأي معلومات تساعد في العثور عليها.

تميمة الحظ

وأكد الفريق أن “الأمر ليس مزحة سيئة، فضياع تميمة الحظ (ديلون تي بيكل) قد يجلب للفريق الحظ السيئ والنحس خلال المباريات”.

وأخذت الأمور منعطفًا سيئًا، فبعدما أعلن الفريق عن العثور على التميمة وتسليمها إلى مكتبه، أشار إلى أن ديلون تعرّض للاختطاف من الشرفة الأمامية على يد مجهول.

بدوره، قال مكتب شرطة بورتلاند لوسائل إعلام محلية إن “الفريق قدّم بلاغًا للشرطة وطلب المساعدة من الجميع لإيجاد ديلون، ونعمل جميعًا لتحقيق ذلك”.

وأوضح الفريق أن “ديلون لا يُقدَّر بثمن، وتصل تكلفة تبديل الزي إلى 1000 دولار أو أكثر”.

وعبّر الفريق من خلال حسابه عن شعوره العميق بالأسف بعد خسارة ديلون، وأمله في الحصول على المساعدة لإيجاده.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة اختفاء تميمة الحظ (ديلون تي بيكل)، ونشروا العديد من التعليقات الساخرة خلال عملية البحث عنه.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية