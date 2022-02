سرقة “تميمة” فريق بيسبول أمريكي تشعل المنصات و”الحظ السيئ” يلاحق اللص (فيديو)

وثّقت كاميرا مراقبة عملية سرقة تعرّض لها مكتب فريق بورتلاند للبيسبول بولاية أوريغون الأمريكية، حيث سُرقت تميمة (المخلل) التي يشتهر بها الفريق ويطلق عليها (ديلون تي بيكل).

وظهر خلال اللقطات المصورة رجل وهو يحمل حقيبة سفر كبيرة خارج مكتب الفريق دون أن يتمكن أحد من التعرف عليه، وطلب فريق البيسبول مساعدة الجمهور لاستعادتها.

A very disappointing twist. Dillon was found by @Delta and delivered to our office after hours, with no notification. At 4:58AM, this person stole him off the front porch. This is turned from a mistake by @Delta to a crime. https://t.co/6QtEikCcfP pic.twitter.com/D3mBhSdUxS — Portland Pickles (@picklesbaseball) February 9, 2022

وتُعد هذه السرقة للتميمة هي الثانية خلال أيام معدودة، بعدما أعلن الفريق فقدانها في مكان ما بمطار (جون إف كينيدي).

وبدأت مشكلة اختفاء تميمة الحظ (ديلون تي بيكل) للمرة الأولى، عندما توجهت إلى دومينيكا للمشاركة في فعاليات بطولة رابطة بيسبول الكاريبي، وكان من المقرر عودتها إلى مدينة أوريغون مرورًا بنيويورك مع نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

Have you seen Dillon?? After a porch pirate took off with the @picklesbaseball mascot, local businesses and organizations are coming up with their own rewards to get the beloved mascot home! https://t.co/N5vjLPAv8E pic.twitter.com/tiRzh2fDn5 — KOIN News (@KOINNews) February 12, 2022

وآنذاك، نشر الفريق بعض الأخبار المتناقضة عن ضياع التميمة في مكان ما بمطار (جون إف كينيدي) الدولي.

وقال الفريق على تويتر إن التميمة “مفقودة” وأطلق حملة للبحث عنها أو الإدلاء بأي معلومات تساعد في العثور عليها.

تميمة الحظ

وأكد الفريق أن “الأمر ليس مزحة سيئة، فضياع تميمة الحظ (ديلون تي بيكل) قد يجلب للفريق الحظ السيئ والنحس خلال المباريات”.

وأخذت الأمور منعطفًا سيئًا، فبعدما أعلن الفريق عن العثور على التميمة وتسليمها إلى مكتبه، أشار إلى أن ديلون تعرّض للاختطاف من الشرفة الأمامية على يد مجهول.

BREAKING: Due to the lack of leads in find Dillon, we have hired a famed private investigator to help @picklesbaseball with the search. Lil’ P is officially on the case. #finddillon pic.twitter.com/RWTG8vzoDz — Portland Gherkins Baseball (@GherkinBaseball) February 12, 2022

بدوره، قال مكتب شرطة بورتلاند لوسائل إعلام محلية إن “الفريق قدّم بلاغًا للشرطة وطلب المساعدة من الجميع لإيجاد ديلون، ونعمل جميعًا لتحقيق ذلك”.

وأوضح الفريق أن “ديلون لا يُقدَّر بثمن، وتصل تكلفة تبديل الزي إلى 1000 دولار أو أكثر”.

help find dillon, receive incredible prizes. this list is absolutely crazy and worth up to $253,773. check the thread ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://t.co/GZ3joySsdD — Portland Pickles (@picklesbaseball) February 13, 2022

وعبّر الفريق من خلال حسابه عن شعوره العميق بالأسف بعد خسارة ديلون، وأمله في الحصول على المساعدة لإيجاده.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة اختفاء تميمة الحظ (ديلون تي بيكل)، ونشروا العديد من التعليقات الساخرة خلال عملية البحث عنه.