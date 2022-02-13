قال إن قمة العطاء تأتي في منتصف الثلاثينيات.. كلوب يأمل تجديد عقد صلاح قريبا

أعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن أمله في التوصل قريبًا لتسوية بشأن العقد الجديد لنجمه المصري الدولي محمد صلاح.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن اللاعبين قد يصلوا إلى قمة مستواهم في منتصف الثلاثينيات.

وينتهي عقد صلاح، الذي يبلغ عامه الثلاثين في يونيو/حزيران المقبل، مع ليفربول بعد 18 شهرًا.

وتتواصل المحادثات بين اللاعب والنادي الإنجليزي بشأن العقد الجديد، وسط تقارير مختلفة بشأن الراتب الأسبوعي للنجم المصري.

وأعرب قائد المنتخب المصري مرارًا عن رغبته في البقاء مع ليفربول.

وقال كلوب: “قبل عام أو اثنين كان أول ثلاثة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، بعيدًا عن صلاح، في سن الرابعة والثلاثين أو أكبر”.

وأشار إلى أن “(البولندي روبرت) ليفاندوفسكي في الثالثة والثلاثين، ثم (الأرجنتيني ليونيل) ميسي و(البرتغالي كريستيانو) رونالدو في الرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين”.

وأضاف: “إذا حالفك الحظ في خوض مسيرتك دون أن تتعرّض لإصابات بالغة، سيكون بإمكانك اللعب لمدة أطول”.

وأوضح كلوب أن “الذروة لا تحدث في منتصف العشرينيات، الأفضلية القصوى تكون في أوائل الثلاثينيات ومنتصف الثلاثينيات، عندما يمكن للاعب أن يرى الأمور من منظور صحيح نظرًا لما تعلمه خلال مسيرته”.

وختم كلوب حديثه بالقول “بإمكانه استغلال ذلك، وبإمكانه أن يكون أفضل مما كان عليه قبل بضعة أعوام، لا يوجد سقف للعمر”.