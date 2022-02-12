الأهلي المصري يقسو على الهلال السعودي برباعية نظيفة ويتوَّج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة (فيديو)

تُوّج النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه العريض على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في أبو ظبي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحسم الأهلي الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي تعرّض فيه الهلال لحالتي طرد.

وتقمّص المدافع ياسر إبراهيم دور البطولة في فوز الأهلي، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الثامنة و18، بينما تكفل أحمد عبد القادر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أحرز عمرو السولية رابع أهداف الأهلي في الدقيقة 64.

ولعب الهلال أغلب أوقات المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد البرازيلي ماثيو بيريرا ومحمد إبراهيم كنو في الدقيقتين 14 و28.

هدددددف!⚽

د8' الهدف الأول لـ الاهلي عن طريق ياسر ابراهيم الهلال 0 × 1 الاهلي#الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/qoANvyxZBj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

هدددددف!⚽

د17' الهدف الثاني لـ الاهلي عن طريق ياسر ابراهيم الهلال 0 × 2 الاهلي#الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/AvTXwXbwIm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

هدددددف!⚽

د40' الهدف الثالث لـ الاهلي عن طريق أحمد عبدالقادر الهلال 0 × 3 الاهلي#الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/KjOc8AYhdH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

هدددددف!⚽

د63' الهدف الرابع لـ الاهلي عن طريق عمرو السوليه الهلال 0 × 4 الاهلي#الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/U1Vn7mnPMw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

حكم المباراة يلغي هدف الاهلي الخامس بداعي التسلل . #الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/x1ryTsK1m3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

تسديدة قوية من حمدي فتحي تمر بجانب القائم الايمن . #الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/rlIdqE9rN2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022