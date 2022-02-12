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الأهلي المصري يقسو على الهلال السعودي برباعية نظيفة ويتوَّج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة (فيديو)

تكفل أحمد عبد القادر بتسجيل الهدف الثالث للأهلي المصري في الدقيقة 40. (رويترز)
12/2/2022

تُوّج النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه العريض على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في أبو ظبي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحسم الأهلي الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي تعرّض فيه الهلال لحالتي طرد.

وتقمّص المدافع ياسر إبراهيم دور البطولة في فوز الأهلي، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الثامنة و18، بينما تكفل أحمد عبد القادر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أحرز عمرو السولية رابع أهداف الأهلي في الدقيقة 64.

ولعب الهلال أغلب أوقات المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد البرازيلي ماثيو بيريرا ومحمد إبراهيم كنو في الدقيقتين 14 و28.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات