هدف “غريب” من على خط المرمى يدهش الجمهور والمعلق في إنجلترا (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هدفا غريبا سجله لاعب في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

وأحرز اللاعب دومينيك هاتشينسون الهدف من مجهود فردي، بعد استلم كرة خارج منطقة الجزاء وانطلق بها نحو المرمى ليقع على الأرض بجوار المرمى، ولكنه هيأ الكرة بإحدى قدميه وهو على الأرض ثم سددها مباشرة لتسكن الشباك.

وعلق حساب النادي على تويتر على الهدف قائلا “هدف! لسنا متأكدين كيف ولكننا تعادلنا”.

وأثار الهدف دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أبدوا استغرابهم من الطريقة التي تمكن بها هاتشينسون من تسجيل هدفه.

Unreal goal! I was at the game and couldn't believe what I just witnessed. 😳 https://t.co/ecD65mR8YX

— Logan (@loginho26) February 11, 2022