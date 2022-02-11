رياضة

هدف “غريب” من على خط المرمى يدهش الجمهور والمعلق في إنجلترا (فيديو)

هاتشينسون (يمين) ينطلق بالكرة خلال المباراة (تويتر)
11/2/2022

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هدفا غريبا سجله لاعب في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

وأحرز اللاعب دومينيك هاتشينسون الهدف من مجهود فردي، بعد استلم كرة خارج منطقة الجزاء وانطلق بها نحو المرمى ليقع على الأرض بجوار المرمى، ولكنه هيأ الكرة بإحدى قدميه وهو على الأرض ثم سددها مباشرة لتسكن الشباك.

وعلق حساب النادي على تويتر على الهدف قائلا “هدف! لسنا متأكدين كيف ولكننا تعادلنا”.

وأثار الهدف دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أبدوا استغرابهم من الطريقة التي تمكن بها هاتشينسون من تسجيل هدفه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند