“استعدوا للحرب”.. خطاب ناري من صامويل إيتو للاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر (فيديو)

وصف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والمهاجم السابق لفريق برشلونة صامويل إيتو، مباراة منتخب بلاده المرتقبة مع مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بأنها “حرب”.

ويلتقي منتخب الكاميرون على أرضه وبين جمهوره، نظيره المصري في نصف نهائي النسخة الـ33 من كأس أفريقيا، مساء الخميس المقبل على ملعب “باول بيا” بالعاصمة ياوندي.

وحفّز إيتو اللاعبين بخطاب ناري خلال فيديو حماسي قصير نُشر على صفحة الاتحاد بمنصة إنستغرام مساء أمس وحظي بانتشار واسع، قائلًا “يجب أن تستعدوا لأنها الحرب”.

وقال إيتو مخاطبًا الفريق “كل ما فعلتموه يجب أن تحوّلوه إلى واقع ملموس في مباراة الخميس. استعدوا بالعقلية نفسها لأنها الحرب. يجب ألا تضيّعوا هذه الفرصة، مستحيل أن تفوّتوها، مستحيل”.

وتابع “أثق بكم وبالفوز في هذه المباراة. لديكم الإمكانات اللازمة لتخطي المنتخب المصري والوصول للنهائي والفوز بالبطولة لإسعاد جماهير الكاميرون”.

“It’s a War!”

Samuel Eto’o motivates the #indomitablelions 🇨🇲 ahead of their semi finals game with Egypt 🇪🇬 on February 3. pic.twitter.com/3vLbYh77A1 — Joan Ngomba (@joanngomba) January 31, 2022

وكان منتخب الكاميرون قد تأهل للدور نصف النهائي من البطولة على حساب نظيره الغامبي عقب فوزه عليه بهدفين من دون رد في الدور ربع النهائي، كما تأهل منتخب مصر على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد بعد تمديد المباراة.

يشار إلى أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين في كأس الأمم الأفريقية بنسختها الـ31، شهدت فوز “أسود” الكاميرون على “فراعنة” مصر بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية لتُتوج الكاميرون بالبطولة آنذاك.