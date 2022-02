“استعدوا للحرب”.. خطاب ناري من صامويل إيتو للاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر (فيديو)

وصف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والمهاجم السابق لفريق برشلونة صامويل إيتو، مباراة منتخب بلاده المرتقبة مع مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بأنها “حرب”.

ويلتقي منتخب الكاميرون على أرضه وبين جمهوره، نظيره المصري في نصف نهائي النسخة الـ33 من كأس أفريقيا، مساء الخميس المقبل على ملعب “باول بيا” بالعاصمة ياوندي.

وحفّز إيتو اللاعبين بخطاب ناري خلال فيديو حماسي قصير نُشر على صفحة الاتحاد بمنصة إنستغرام مساء أمس وحظي بانتشار واسع، قائلًا “يجب أن تستعدوا لأنها الحرب”.

View this post on Instagram

وقال إيتو مخاطبًا الفريق “كل ما فعلتموه يجب أن تحوّلوه إلى واقع ملموس في مباراة الخميس. استعدوا بالعقلية نفسها لأنها الحرب. يجب ألا تضيّعوا هذه الفرصة، مستحيل أن تفوّتوها، مستحيل”.

وتابع “أثق بكم وبالفوز في هذه المباراة. لديكم الإمكانات اللازمة لتخطي المنتخب المصري والوصول للنهائي والفوز بالبطولة لإسعاد جماهير الكاميرون”.

“It’s a War!”

Samuel Eto’o motivates the #indomitablelions 🇨🇲 ahead of their semi finals game with Egypt 🇪🇬 on February 3. pic.twitter.com/3vLbYh77A1

— Joan Ngomba (@joanngomba) January 31, 2022