مونديال قطر.. كرواتيا تطيح بالبرازيل وتتأهل للدور قبل النهائي

تأهل المنتخب الكرواتي للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 عقب فوزه على المنتخب البرازيلي 4 / 2 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، في دور الثمانية من البطولة.

وتبدّد أمل البرازيل في التتويج بلقبها السادس وإنهاء صيام 20 عاما منذ لقبها الأخير عام 2002.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي ليلعبا شوطين إضافيين تعادلا خلالهما 1/1 ضمن مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وأنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ركلة رودريجو الأولى بينما سدد ماركينيوس في القائم، ونفذت كرواتيا، وصيفة بطلة 2018، كل ركلاتها بنجاح لتحجز أول مقعد في قبل النهائي.

وبعد تعادل دون أهداف خلال 90 دقيقة بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

لكن كرواتيا الشجاعة رفضت الاستسلام وأدرك برونو بتكوفيتش التعادل في الدقيقة 117 بالشوط الإضافي الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وتنتظر كرواتيا مواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا على مكان بالمباراة النهائية في وقت لاحق اليوم.

نيمار يحقق رقمًا قياسيًا

وسجل نيمار هدفا في الوقت الإضافي رافعا رصيده إلى 77 هدفا مع المنتخب ليتساوى مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عاما.

وسجل بيليه (82 عامًا) -يخضع للعلاج من السرطان في ساو باولو- هدفه الأخير مع البرازيل في لقاء ودي أمام النمسا عام 1971.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 وسجل 77 هدفا في 92 مباراة مع البرازيل.

ووصل نيمار (30 عامًا) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 124 أثناء مساعيه لتحقيق لقبه الأول بكأس العالم وتعزيز رقم البرازيل القياسي بالتتويج للمرة السادسة وإنهاء صيام استمر 20 عاما منذ نسخة 2002، لكن لوكا مودريتش ورفاقه أجهزوا على آمال نيمار.