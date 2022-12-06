مونديال قطر 2022.. البرازيل تدك شباك كوريا الجنوبية برباعية وتصعد إلى دور الثمانية

استعرض منتخب البرازيل قدراته ومهاراته أمام نظيره الكوري الجنوبي، يوم الاثنين، وصعد إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على منافسه الآسيوي في دور الـ16 للمسابقة.

وتقدّم المنتخب البرازيلي بعد 7 دقائق عندما وصلت تمريرة رافينيا العرضية المنخفضة إلى فينيسيوس جونيور الذي لعبها بمهارة كبيرة من فوق الحارس وثلاثة مدافعين لتسكن الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى، أصبحت النتيجة (2-صفر) بهدف سجّله نيمار من ركلة جزاء، وأضاف ريتشارليسون هدفا ثالثا رائعا بأسلوب تيكي تاكا بعد لعبة مذهلة مع ماركينيوس وتياغو سيلفا جعلت جمهور البرازيل المبتهج يرقص، وأثارت إعجاب المشجعين.

🇧🇷4 – 1🇰🇷 نهاية المباراة بفوز البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف ⚽️ السيليساو إلى ربع النهائي ✅#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022

وسجّل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 36، ولعب المنتخب البرازيلي -الفائز بكأس العالم خمس مرات- بطريقة استعراضية في الشوط الثاني، وحرمه تألق الحارس الكوري كيم سيونج-جيو من إحراز أهداف أخرى، بعد أن حوّل انتباهه نحو مواجهة دور الثمانية ضد كرواتيا، الجمعة المقبلة.

وبذل المنتخب الكوري جهدا كبيرا ولعب بشجاعة في محاولة لتقليل الأضرار، ونال مكافأة جهوده الهجومية عندما سجّل بايك سيونج-هو هدفا رائعا بتسديدة من مسافة بعيدة في شباك الحارس أليسون قبل 13 دقيقة على نهاية المباراة.

ويحلم المنتخب البرازيلي بلقب سادس بعد غياب عقدين من الزمن على آخر تتويج بالكأس الذهبية.