مونديال قطر 2022.. كرواتيا في دور الثمانية على حساب اليابان

عبرت كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بتغلبها على اليابان بركلات الترجيح (3-1)، اليوم الاثنين، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على أرضية ملعب الجنوب.

وأنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ثلاث ركلات ترجيح، وعقب التعادل 1-1 بعد الوقت الأصلي ثم الإضافي.

وسجّل دايزين مايدا هدف التقدم لليابان في مباراة متكافئة بدور الستة عشر، بعدما استغل ارتباكا دفاعيا عقب ركلة ركنية في الدقيقة 43، وبدا أن الفريق قد يحقق مفاجأة جديدة بعد التفوق على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات، وإسبانيا بطلة العالم 2010 في دور المجموعات.

لكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي، الذي خسر نهائي كأس العالم 2018 بضربة رأس في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ليفاكوفيتش ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، وانتظار الفائز من مواجهة اليوم بين البرازيل وكوريا الجنوبية.