بعد انسحاب الهند.. السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027

أصبحت السعودية المرشّحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري، الاثنين، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان “تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي”.

وإذا صادق الاتحاد الآسيوي على الملف السعودي كما هو متوقع، ستكون الاستضافة الأولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي اختارت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في فبراير/شباط 2023.

وانسحب الاتحادان الأوزبكستاني والإيراني من الترشح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020 و13 أكتوبر 2022 تواليا، وقطر التي تستضيف حاليا مونديال 2022، تلقائيا بعد منحها حق استضافة النسخة المقبلة.

وتسعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدّمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، بالإضافة إلى أحداث رياضية كبرى مثل بطولات الغولف وسباقات الفورمولا واحد ومباريات كرة قدم أوربية.

المملكة تسلم الاتحاد الآسيوي ملف استضافة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026#saudi2026 #TogetherForAsia pic.twitter.com/rN6SovTR92 — Saudi 2026 (@Saudi2026Bid) December 1, 2022

وفي أكتوبر الفائت، اختيرت السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

وشهد أكتوبر الماضي أيضا الإعلان عن استضافة قطر نهائيات 2023 بدلا من الصين المعتذرة في مايو/أيار الماضي بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وستقام نسخة قطر المقبلة مطلع 2024 (يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط) نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة صيفاً في منطقة الخليج، وذلك بعد الاتفاق على الموعد النهائي بين الاتحادين الآسيوي والقطري.