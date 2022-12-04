في مباراته رقم 1000.. ميسي يؤهل الأرجنتين إلى دور الثمانية ويتأهب لملاقاة الطواحين

حقق المنتخب الأرجنتيني التوقعات وتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر بالفوز على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف، السبت، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات دور الـ16.

وسجّل ليونيل ميسي هدفًا في مباراته الألف ليقود الأرجنتين إلى التأهل ومواجهة هولندا، الجمعة المقبلة، في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.

وفي إطار السعي للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مشاركته الخامسة والأخيرة على الأرجح، سدّد ميسي كرة أرضية قوية داخل شباك الحارس مات رايان في الدقيقة 35.

وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين -بطلة العالم مرتين- من مدى قريب في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من الحارس رايان.

وقلصت أستراليا -التي حققت إنجازًا بالوصول إلى دور الستة عشر- الفارق عندما سدد كريج جودوين كرة اصطدمت بمنافسه إنزو فرنانديز ودخلت بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

ووصل ميسي (35 عامًا) إلى هدفه الثالث في كأس العالم الجارية في قطر، لكنه رفع رصيده إلى 9 أهداف في كأس العالم ليتقدّم بهدف واحد على الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا قائد الأرجنتين الأسبق.